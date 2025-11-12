Kijev zvanično obustavio pregovore sa Moskvom

Izvor:
12.11.2025
Ukrajina je zvanično obustavila pregovore sa Rusijom, izjavio je zamjenik ukrajinskog ministra spoljnih poslova Sergej Kislica.
On je kao razlog naveo izostanak napretka nakon tri kruga pregovora održanih tokom ove godine, prenio je TASS.
Peskov: Zapad je svjestan pronevjere novca u Kijevu
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je ranije danas da je Moskva spremna za nastavak pregovora sa Kijevom.
