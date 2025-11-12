Logo
Kijev zvanično obustavio pregovore sa Moskvom

Izvor:

Agencije/TASS

12.11.2025

19:40




Кијев званично обуставио преговоре са Москвом

Ukrajina je zvanično obustavila pregovore sa Rusijom, izjavio je zamjenik ukrajinskog ministra spoljnih poslova Sergej Kislica.

On je kao razlog naveo izostanak napretka nakon tri kruga pregovora održanih tokom ove godine, prenio je TASS.

Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Zapad je svjestan pronevjere novca u Kijevu

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je ranije danas da je Moskva spremna za nastavak pregovora sa Kijevom.

