Horor u Turskoj: Policajac ubio suprugu i dvoje djece, komšije prijavile zločin

Turski policajac ubio je suprugu i dvoje djece u njihovom domu u okrugu Kepez u prijestolnici Antaliji.
Zločin se dogodio u 17 sati u dvospratnoj kući u ulici 1964 u naselju Varsak Demirel, javljaju turski mediji.
Policajac, čije ime još nije objavljeno, upucao je suprugu i dvoje djece, koji su se u tom trenutku takođe nalazili kod kuće, piše N1.
Komšije koje su čule pucnje upozorile su na incident, a brojne policijske ekipe su poslane na adresu.
Nakon istrage, policajci su utvrdili da su majka i dvoje djece mrtvi. Policajca, osumnjičenog za ubistvo, potom su privele kolege.
Istraga je u toku.
