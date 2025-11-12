Francuska: Poslanici izglasali suspenziju reforme penzionog sistema

Izvor:
Poslanici Narodne skupštine Francuske izglasali su danas suspenziju reforme penzionog sistema, javlja Rojters.
Suspenziju je podržalo 255 poslanika, a 146 je bilo protiv.
Rojters naglašava da će čak i sada, kada je odobren konkretan član kojim se obustavlja reforma penzionog sistema, poslanici morati da podrže i zakon o socijalnom osiguranju u konačnom glasanju u kasnijoj fazi da bi se reforma zaista suspendovala.
Vlasti Francuske već neko vrijeme pokušavaju da se izbore sa deficitom u budžetu, a reforma, koja je izazvala veliko nezadovoljstvo u Francuskoj, bila je važan dio toga.
