Logo
Large banner

Francuska: Poslanici izglasali suspenziju reforme penzionog sistema

Izvor:

Agencije/Reuters

12.11.2025

18:13

Komentari:

0
Француска: Посланици изгласали суспензију реформе пензионог система
Foto: Atypeek Dgn/Pexels

Poslanici Narodne skupštine Francuske izglasali su danas suspenziju reforme penzionog sistema, javlja Rojters.

Suspenziju je podržalo 255 poslanika, a 146 je bilo protiv.

Rojters naglašava da će čak i sada, kada je odobren konkretan član kojim se obustavlja reforma penzionog sistema, poslanici morati da podrže i zakon o socijalnom osiguranju u konačnom glasanju u kasnijoj fazi da bi se reforma zaista suspendovala.

Марин Ле Пен

Svijet

Marin Le Pen donijela odluku

Vlasti Francuske već neko vrijeme pokušavaju da se izbore sa deficitom u budžetu, a reforma, koja je izazvala veliko nezadovoljstvo u Francuskoj, bila je važan dio toga.

Podijeli:

Tagovi:

Francuska

Penzioneri

reforma

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шокантно признање: Француска се припрема за рат

Svijet

Šokantno priznanje: Francuska se priprema za rat

1 d

0
Гадафи мртав, спомињу се милиони, а Саркози изашао након 20 дана

Svijet

Gadafi mrtav, spominju se milioni, a Sarkozi izašao nakon 20 dana

2 d

0
Суд сутра одлучује о ослобађању Саркозија

Svijet

Sud sutra odlučuje o oslobađanju Sarkozija

3 d

0
Наоружани мушкарац више сати био забарикадиран у згради

Svijet

Naoružani muškarac više sati bio zabarikadiran u zgradi

5 d

0

Više iz rubrike

Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ

Svijet

Makron želi zabranu društvenih mreža za maloljetnike na nivou EU

4 h

0
Марин Ле Пен донијела одлуку

Svijet

Marin Le Pen donijela odluku

4 h

0
Дјечак (5) погинуо на дјечјем рођендану након што је на њега пао зид

Svijet

Dječak (5) poginuo na dječjem rođendanu nakon što je na njega pao zid

4 h

0
Јак земљотрес погодио Кипар

Svijet

Jak zemljotres pogodio Kipar

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Novi zakon donosi velike promjene za penzionere

20

34

Centralne vijesti, 12.11.2025.

20

30

Predsjednik Barselone progovorio o povratku Mesija

20

19

Lebron Džejms u razvojnoj ligi!

20

16

Ajvar koji je Tito volio, njegov kuvar ga je pripremao po posebnom receptu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner