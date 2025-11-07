Logo

Naoružani muškarac više sati bio zabarikadiran u zgradi

Naoružani muškarac primjećen je danas u blizini Osnovne škole "Žak Prever" u mjestu Gorsi, na sjeveru Francuske, saopštio je izvor iz žandarmerije.

Učenici su privremeno bili zatvoreni u školi iz bezbjednosnih razloga, a mjera je kasnije ukinuta, prenosi televizija BFM.

Muškarac je uočen u vozilu pored škole, nakon čega je ušao u zgradu udaljenu oko 100 metara, u kojoj se nalazio njegov dom.

Tokom jutra iz stana su se čuli pucnji.

Nakon što je više sati bio zabarikadiran, osumnjičenog su uhapsili oko 14 časova u njegovom stanu pripadnici žandarmerijskog interventnog tima PSIG.

Prema navodima žandarmerije, prilikom hapšenja nije pružao otpor.

Muškarac se, kako je naveo neimenovani izvor, bavio sportskim streljaštvom, što objašnjava zašto je posjedovao oružje.

(Telegraf.rs)

