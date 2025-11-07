Logo

Zaharova osudila skrnavljenje posmrtnih ostataka ruskih boraca

07.11.2025

Захарова осудила скрнављење посмртних остатака руских бораца
Rusija osuđuje skrnavljenje ostataka boraca protiv fašizma u Estoniji, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Rusija kategorično osuđuje nemoralnu, kriminalnu kampanju koja se sprovodi u Estoniji, odnosno skrnavljenje ostataka poginulih boraca protiv fašizma", rekla je Zaharova na brifingu i podsjetila da ruski Krivični zakonik predviđa kaznu za takve postupke.

Prema njenim riječima, ovdje se radi o "ekshumaciji bagerom" ostataka sovjetskih mornara koji su poginuli tokom Velikog otadžbinskog rata 1941-1945. godine i sahranjeni su u Loksi.

Fudbal

Borac i Radnički igraju za Žižovića: Sav prihod ide porodici

"U toku je rat protiv humanosti, čovječnosti i istorijskog pamćenja i to se ne dešava samo u Ukrajini. Baltičke zemlje su mjesto gdje se vodi prava bitka sa savješću. Ovo je još jedan čin državnog vandalizma protiv sjećanja na sovjetske vojnike koji počivaju u gradu Loksa", rekla je Zaharova na brifingu.

Ona je ocijenila da su ti postupci "očigledna dehumanizacija", i predstavljaju kršenje međunarodnih obaveza Talina.

Marija Zaharova

