Posvađao se sa komšinicom, pa je lopatom udario po glavi i stomaku

Izvor:

Blic

07.11.2025

16:30

Посвађао се са комшиницом, па је лопатом ударио по глави и стомаку
Foto: Unsplash

Više javno tužilaštvo u Leskovcu odredilo zadržavanje C. J. (69) iz Gubarevca kod Leskovca zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Kako se saznaje, sumnja se da je on danas u Guberevcu pri raspravi sa komšinicom C. B.(61) istu metalnim dijelom lopate udario po glavi i stomaku i nanio teške i po život opasne povrede.

"Žena je zadobila povrede u vidu preloma sljepoočne kosti i hematoma u predjelu stomaka zbog kojih povreda je primljena na liječenje u KC u Nišu. Obavljen uviđaj od strane javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu", kaže izvor Blica.

