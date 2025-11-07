Poznat identitet uhapšenih inspektora

Zlatko Kuzmić, Bojan Popović i Slađan Nešković uhapšena su zajedno sa Miroslavom Lazićem, šefom Područnog odjeljenja Republičke uprave za inspekcijske poslove Doboja zbog sumnje na primanje mita i trgovinu uticajem, saznaje ATV.

Uhapšeni inspektori sprovedeni u Republičko javno tužilaštvo, a oglasili su se iz MUP-a Srpske.

"Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predali su danas Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva lice M.L. iz Doboja koje je juče lišeno slobode u Doboju. Protiv ovog lica podnesen je Izvještaj za učinjeno krivično djelo „Primanje mita“. Aktivnosti policijskih službenika se sprovode u okviru operativne akcije „Most“ u kojoj su lišena slobode još tri lica – Z.K., B.P. i S.N. iz Doboja. Ova lica se sumnjiče da su izvršili krivična djela „Primanje mita“ u vezi sa „Pomaganjem“", navode iz MUP-a.

Policija je izvršila pretrese vozila i lokacija koje koriste lica lišena slobode i tom prilikom su privremeno oduzeti predmeti koje se dovode u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.