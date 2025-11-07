Logo

Nastavnik zadržan na psihijatriji nakon prijetnje učenicima

07.11.2025

Наставник задржан на психијатрији након пријетње ученицима

U osnovnoj školi u Sapni juče, 6. novembra, nastavnik je prijetio grupi učenika, nakon čega mu je policija pretresla kuću, a on je hospitalizovan.

Nezvanično, on je učenicima prijetio u trenucima nervnog rastrojstva, a iz škole su za "Kliks" potvrdili da je zadržan u psihijatrijskoj klinici.

Kako su ranije kazali iz Uprave policije MUP-a TK, njihovi službenici u Sapni juče su oko 14.20 sati su dobili dojavu da jedan nastavnik osnovne škole prijeti učenicima.

- Takođe, u narednom periodu Osnovna škola Sapna će organizovati sistematske preglede za sve radnike s ciljem dodatne brige o njihovom zdravstvenom stanju i prevencije sličnih situacija u budućnosti, pogotovo imajući u vidu da je ovaj zaposlenik primljen na Kliniku za psihijatriju UKC-a Tuzla zbog zdravstvenih problema - rekao je Kahrimanović.

Nažalost i u ovom slučaju je pokazao da se sistemske mjere poduzimaju tek nakon određenog čina, a o prevenciji se počinje pričati tek kada se dogodi incident.

nastavnik

prijetnje

