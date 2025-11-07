Nastavnik zadržan na psihijatriji nakon prijetnje učenicima

Izvor:
Kliks
07.11.2025
12:30
Komentari:0
U osnovnoj školi u Sapni juče, 6. novembra, nastavnik je prijetio grupi učenika, nakon čega mu je policija pretresla kuću, a on je hospitalizovan.
Nezvanično, on je učenicima prijetio u trenucima nervnog rastrojstva, a iz škole su za "Kliks" potvrdili da je zadržan u psihijatrijskoj klinici.
Kako su ranije kazali iz Uprave policije MUP-a TK, njihovi službenici u Sapni juče su oko 14.20 sati su dobili dojavu da jedan nastavnik osnovne škole prijeti učenicima.
Srbija
Dalibor koji je ubio ženu i tijelo sakrio u zamrzivač u trenutku zločina bio na nanogici
- Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici PS Sapna, objekat i učenici su obezbijeđeni, a nastavnik sproveden u SHMP Sapna, gdje mu je ukazana hitna medicinska pomoć te je prevezen u UKC Tuzla gdje je zadržan na liječenju - kazali su iz kantonalne policije.
Prema uputama dežurnog kantonalnog tužioca, istražitelji OKP PU Kalesija poduzeli su sve potrebne radnje na dokumentovanju ovog događaja.
Srbija
U Srbiji pada snijeg, moguć i kod nas
- Po nalogu dežurnog tužioca i uz naredbu suda, jučer je obavljen pretres u porodičnoj kući ove osobe - kazao je portparol Tužilaštva TK Admir Arnautović.
Nakon ovog incidenta oglasio se i direktor Osnovne škole Sapna Muzijet Kahrimanović, koji je kazao da je ta obrazovna ustanova odmah reagovala u skladu sa zakonom, a između ostalog nastavnik je suspendovan.
Svijet
Provalnik zaspao u stanu vlasnice nakon što ju je opljačkao
- Takođe, u narednom periodu Osnovna škola Sapna će organizovati sistematske preglede za sve radnike s ciljem dodatne brige o njihovom zdravstvenom stanju i prevencije sličnih situacija u budućnosti, pogotovo imajući u vidu da je ovaj zaposlenik primljen na Kliniku za psihijatriju UKC-a Tuzla zbog zdravstvenih problema - rekao je Kahrimanović.
Nažalost i u ovom slučaju je pokazao da se sistemske mjere poduzimaju tek nakon određenog čina, a o prevenciji se počinje pričati tek kada se dogodi incident.
Republika Srpska
2 h0
Nauka i tehnologija
2 h0
Društvo
2 h0
Zanimljivosti
2 h0
Najnovije
Najčitanije
14
30
14
28
14
23
14
23
14
11
Trenutno na programu