Mladić otet iz restorana, smrskana mu lobanja, ovo je povod

Mladić N.T. (20) početkom mjeseca novembra primljen je u Urgentni centar u Beogradu sa teškom povredom glave.

Policija je tokom istrage otkrila da je mladić pretučen u poznatom restoranu na Čukarici, a zatim otet.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, prenosi Telegraf.

Nasilnici su ga nakon premlaćivanja pustili i za njima se traga.

Kako je "Telegraf.rs" objavio, 1. novembra oko 21 sat N.T. je sa svojim prijateljima bio u restoranu kada su u njega ušla četvorica maskiranih muškaraca.

Prišli su mladiću i nakon kraće rasprave jedan od njih je počeo da ga udara, a zatim su se pridružili i ostali. Prema riječima svjedoka, jedan od maskiranih razbojnika imao je čak i pištolj koji je izvadio.

Nakon batinanja N.T. su stavili kesu na glavu i odvezli u obližnju šumu gdje su nastavili sa mučenjem. Kako saznajemo, nasilnicu su od žrtve tražili da im prebaci novac koji im je potreban za trgovinu kriptovalutama. Nesrećni mladić se pravdao da "to ne može da uradi jer ne zna šifre".

Nasilnicu su insistirali, pa su nastavili sa udaranjem, ali ubrzo shvatili da zaista N.T. ne zna šifre i nema ništa od novca, pa su ga pustili.

Nezvanično, tukli su ga rukama i nogama po cijelom tijelu, a jedan mu je čak prijetio da će pucati u njega, ako se ne sjeti šifre.

Policija radi na rasvjetljavanju svih činjenica u vezi sa ovim događajem.

N.T. se nalazi u stabilnom stanju, ali ko su nasilnici nije mogao da kaže jer su prema njegovim tvrdnjama bili maskirani.