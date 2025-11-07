Logo

Mladić otet iz restorana, smrskana mu lobanja, ovo je povod

Izvor:

Telegraf

07.11.2025

11:03

Komentari:

0
Младић отет из ресторана, смрскана му лобања, ово је повод

Mladić N.T. (20) početkom mjeseca novembra primljen je u Urgentni centar u Beogradu sa teškom povredom glave.

Policija je tokom istrage otkrila da je mladić pretučen u poznatom restoranu na Čukarici, a zatim otet.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, prenosi Telegraf.

Nasilnici su ga nakon premlaćivanja pustili i za njima se traga.

Kako je "Telegraf.rs" objavio, 1. novembra oko 21 sat N.T. je sa svojim prijateljima bio u restoranu kada su u njega ušla četvorica maskiranih muškaraca.

Prišli su mladiću i nakon kraće rasprave jedan od njih je počeo da ga udara, a zatim su se pridružili i ostali. Prema riječima svjedoka, jedan od maskiranih razbojnika imao je čak i pištolj koji je izvadio.

Nakon batinanja N.T. su stavili kesu na glavu i odvezli u obližnju šumu gdje su nastavili sa mučenjem. Kako saznajemo, nasilnicu su od žrtve tražili da im prebaci novac koji im je potreban za trgovinu kriptovalutama. Nesrećni mladić se pravdao da "to ne može da uradi jer ne zna šifre".

Nasilnicu su insistirali, pa su nastavili sa udaranjem, ali ubrzo shvatili da zaista N.T. ne zna šifre i nema ništa od novca, pa su ga pustili.

Nezvanično, tukli su ga rukama i nogama po cijelom tijelu, a jedan mu je čak prijetio da će pucati u njega, ako se ne sjeti šifre.

Policija radi na rasvjetljavanju svih činjenica u vezi sa ovim događajem.

N.T. se nalazi u stabilnom stanju, ali ko su nasilnici nije mogao da kaže jer su prema njegovim tvrdnjama bili maskirani.

Podijeli:

Tagovi:

Nasilje

pretučen mladić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Епилог тешког удеса у Српској: Шест особа повријеђено, једна тешко

Hronika

Epilog teškog udesa u Srpskoj: Šest osoba povrijeđeno, jedna teško

37 min

0
Мушкарац дошао због квара у кући, па покушао да силује дјевојчицу

Hronika

Muškarac došao zbog kvara u kući, pa pokušao da siluje djevojčicu

13 h

0
Језив судар код Бијељине: Трактор преполовљен

Hronika

Jeziv sudar kod Bijeljine: Traktor prepolovljen

15 h

0
Детаљи стравичне несреће у Чељиговићима: Повријеђена два возача

Hronika

Detalji stravične nesreće u Čeljigovićima: Povrijeđena dva vozača

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

32

Uznemirujuće: Objavljeni strašni snimci nemilosrdnog ubijanja

11

32

Odloženo suđenje Miroslavu Aleksiću

11

30

Sijarto: Mađarska će sa SAD potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije

11

16

Zbog parking papaka u Sarajevu, Hitne pomoći i vatrogasaca nisu mogli na intervenciju

11

12

Preminuo poznati filmski reditelj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner