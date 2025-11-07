Logo

Epilog teškog udesa u Srpskoj: Šest osoba povrijeđeno, jedna teško

07.11.2025

Šest lica povrijeđeno je u saobraćajnoj nezgodi, od kojih jedno teško, u mjestu Tabana u opštini Vlasenica, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

U jučerašnjoj saobraćajnoj nezgodi učestvovali su "škoda" kojom je upravljalo lice čiji su inicijali N.B. iz Vlasenice i "pasat" koji je vozilo lice B.T. sa Han Pijeska.

Sva lica prevezena su u zvorničku bolnicu, gdje su N.B. konstatovane teške tjelesne povrede, a ostalim licima lake.

U automobilu "škoda" na mjestu suvozača bilo je lice R.D, a u "pasatu" su bili S.L. i M.G. iz Vlasenice i jedno maloljetno lice.

Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice Vlasenica, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

