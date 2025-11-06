Logo

Direktan sudar dva automobila, otežan saobraćaj

06.11.2025

17:58

Директан судар два аутомобила, отежан саобраћај
Foto: Viber grupa/Radari, kontrole

Saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva automobila dogodila se danas na ulazu u Sarajevo iz pravca Pala.

Na automobilima je pričinjena velika materijalna šteta, a na mjestu događaja je policija.

Za sada nema povratnih informacija s terena da li ima povrijeđenih osoba.

Na ovoj dionici puta su zbog nezgode stvorene velike saobraćajne gužve.

Tagovi:

Saobraćajna nezgoda

Pale

