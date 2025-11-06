Zbog korupcije uhapšen šef inspekcije dobojskog odjeljenja Inspektorata RS

Miroslav Lazić, šef Područnog odjeljenja Republičke uprave za inspekcijske poslove u Doboju, uhapšen je u akciji Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske zbog primanja mita.

Kako saznaje ATV Lazić je uhapšen neposredno nakon primopredaje novca.

”Policijski službenici Uprave kriminalističke policije lišili su slobode M.L. iz Doboja zbog počinjenih krivičnih djela primanje mita i trgovina uticajem. Osumnjičeni je uhapšen neposredno nakon izvršenja navedenih krivičnih djela”, saopštio je MUP Srpske.

Miroslav Lazić hapšenje

Dodaju da su u toku pretresi vozila i lokacija koje koristi uhapšeni Lazić, nakon čega će nad njim biti izvršena kriminalistička obrada.

”Sve mjere i radnje se preduzimaju pod nadzorom Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriiminala Republičkog javnog tužilaštva”, navode u MUP-u Republike Srpske.