Logo

Zbog korupcije uhapšen šef inspekcije dobojskog odjeljenja Inspektorata RS

Autor:

Ognjen Matavulj

06.11.2025

14:45

Komentari:

0
Мирослав Лазић
Foto: Ustupljena fotografija

Miroslav Lazić, šef Područnog odjeljenja Republičke uprave za inspekcijske poslove u Doboju, uhapšen je u akciji Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske zbog primanja mita.

Kako saznaje ATV Lazić je uhapšen neposredno nakon primopredaje novca.

”Policijski službenici Uprave kriminalističke policije lišili su slobode M.L. iz Doboja zbog počinjenih krivičnih djela primanje mita i trgovina uticajem. Osumnjičeni je uhapšen neposredno nakon izvršenja navedenih krivičnih djela”, saopštio je MUP Srpske.

Мирослав Лазић хапшење
Miroslav Lazić hapšenje

Dodaju da su u toku pretresi vozila i lokacija koje koristi uhapšeni Lazić, nakon čega će nad njim biti izvršena kriminalistička obrada.

”Sve mjere i radnje se preduzimaju pod nadzorom Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriiminala Republičkog javnog tužilaštva”, navode u MUP-u Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

primanje mita

hapšenje

MUP RS

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Познат идентитет страдалих у језивом пожару у Дому пензионера у Тузли

Hronika

Poznat identitet stradalih u jezivom požaru u Domu penzionera u Tuzli

1 h

0
Нова жртва пожара у Тузли

Hronika

Nova žrtva požara u Tuzli

2 h

0
Намјештање тендера: Одузет телефон Војину Мијатовићу

Hronika

Namještanje tendera: Oduzet telefon Vojinu Mijatoviću

2 h

0
Подигнута оптужница за диловање дроге у акцији ”Угар”

Hronika

Podignuta optužnica za dilovanje droge u akciji ”Ugar”

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

11

Supružnici pronađeni mrtvi u krevetu, pored njih test za trudnoću

16

11

Pripadnici ovih znakova najveći su lažljivci

16

04

Sahranjen Mladen Žižović

15

59

Minić: Prekinut štrajk, radnici RiTE Ugljevik ponovo na poslu

15

58

Narodna skupština Republike Srpske usvojila više zakona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner