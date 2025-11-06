Logo

Podignuta optužnica za dilovanje droge u akciji ”Ugar”

Autor:

Ognjen Matavulj

06.11.2025

13:47

Komentari:

0
Подигнута оптужница за диловање дроге у акцији ”Угар”

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podiglo je optužnicu protiv Viktora Krište (57) iz Busovače i trojice uhapšenih u akciji ”Ugar” u kojoj su pronađena i oduzeta više od četiri kilograma droge.

Osim Krište optuženi su Emir Softić (57) iz Bihaća, te Slobodan Marsenić (51) i Alen Vučenović (43) iz Banjaluke. Svima se na teret stavlja da su počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom.

U optužnici se navodi da su optuženi radi dalje prodaje, kupovali, držali i prenosili kokain, marihuanu i amfetamin.

”Krišto je od njemu poznatih osoba nabavljao veće količine droge koje je automobilima ”audi Q5” i ”golf 6” sa nepoznate lokacije prevozio u Banjaluku. Drogu je prodavao Softiću, predavao Marseniću koji su je držali i prenosili radi radlje prodaje. Marsenić je po preuzimanju drogu prenosio u kuću Vučenovića u Banjaluci”, navodi se u optužnici.

akcija ugar 3
akcija ugar 3

Pojašnjava se da je Krišto 14. jula do Karanovca dovezao dvije vrećice sa po 474 grama marihuane i paket sa 994 grama amfetamina koje je, na putu preuzeo Softić i automobilom ”audi A3” prevezeo u Banjaluku. Isti dan Krišto je ispred jednog kafića Marseniću predao automobil sa marihuanom koju je on prevezao i predao Vučenoviću radi skladištenja i dalje prodaje. Kod Vučenovića je 2. avgusta otkriveno 85 grama marihuane.

akcija ugar 3

Hronika

Akcija ”Ugar”: Četvorka ”pala” sa više od četiri kilograma droge

U ”golfu 6” Krišto je 2. avgusta do Banjaluke prevezao marihuanu i kokain do kafića u ulici Pere Krece, gdje je vozilo predao Marseniću. Vozilo je zaustavila policija i u njemu otkrila tri paketa sa po pola kilograma marihuane, kao i dvije vrećice u kojima je bilo po 10 grama kokaina.

Svi optuženi su poznati kao višestruki prestupnici koji su u više navrata hapšeni i osuđivani zbog raznih krivičnih djela.

akcija ugar 5
akcija ugar 5

Optužnicu je potvrdio Okružni sud u Banjaluci.

