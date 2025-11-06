Davidović priznao krivicu za tragičnu nesreću kod Gradiške

Bogdan Davidović (30) iz Gradiške u Okružnom sudu u Banjaluci priznao je krivicu da je pijan izazvao saobraćajnu nesreću u Lamincima kod Gradiške u kojoj su poginuli njegova tetka Radmila Gajić (50) i Nebojša Trifković (36).

Davidović se, pred sudom, izjasnio da je kriv po svim navodima optužnice i presuda će mu biti izrečena u ponedjeljak 10. novembra.

Pijan vozio prebrzo i bez položenog vozačkog ispita

Tragedija se dogodila 12. decembra prošle godine oko 20.40 časova na putu Laminci - Brestovčina. Prema optužnici Davidović je upravljao ”golfom 1” bez položenog vozačkog ispita i sa 1,71 promila alkohola u krvi. Vozio je nedozvoljenom brzinom od 102 km/h na mjestu gdje je ograničenje 80 km/h.

”Išao je iz Laminaca prema Brestovčini kada je sletio s puta i prouzrokovao tragediju. Prolaskom kroz lijevu krivinu, izgubio je kontrolu nad vozilom koje je prešlo preko srednje linije, desne trake i šljunčane bankine i udarilo u uzdignuti dio betona, a zatim u stub ulične rasvjete, nakon čega se vozilo zaustavilo na njivi”, navodi se u optužnici.

Usljed slijetanja na licu mjesta poginuli su njegovi saputnici Radmila Gajić i Nebojša Trifković, dok je Dragiša Adžić (36) lakše povrijeđen.

”Dovoljna mu je kazna to što s tim mora živjeti”

Nataša Šipka, kćerka stradale Radmile, u sudnici je tražila strože kažnjavanje optuženog, ali je odustala od naknade štete. Od toga je odustao i povrijeđeni Dragiša Adžić koji je odluku o kažnjavanju prepustio sudu:

Hronika Poznat identitet stradalih u teškoj nesreći kod Gradiške

”Dovoljna kazna mu je to što mora živjeti s tim”, rekao je Adžić.

Nikola Trifković, brat poginulog Nebojše, tražio je najstrože kažnjavanje Davidovića navodeći da je u nesreći ostao bez najbližeg člana porodice. Pojasnio je da je od tada u lošim odnosima sa Davidovićem i tražio je od suda da mu izrekne i zabranu prilaska, jer Davidovićeva majka živi u stanu iznad njega. Naknadnu štete nije tražio, navodeći da je štetu naplatio od osiguranja.

Ranije osuđivan, za prekršaje duguje 8.810 KM

Tužilaštvo je u završnoj riječi tražilo da se optuženom izrekne kazna u skladu sa zakonom, odnosno u rasponu od tri do 15 godina zatvora. Priznanje su istakli kao jedinu olakšavajuću okolnost koja je na strani optuženog.

Hronika Tužilaštvo istražuje ko je vozio ”golfa” u trenutku tragedije

”Od otežavajućih okolnosti sud treba cijeniti raniju osuđivanost optuženog. Već je osuđivan za krivična djela izazivanja opšte opasnosti, nanošenje tjelesnih povreda i napada na službeno lice. Uopšte nema položen vozači ispit, a u registru novčanih kazni ima dug od 8.810 KM. Višestruki je povratnik u vršenju prekršaja i tražimo da mu se izrekne i zabrana izdavanja vozačke dozvole”, rekla je okružni javni tužilac Neda Draganić.

Poginula tetka mu bila najbolji drug

Branilac optuženog, advokat Milana Vukojević, u završnoj riječi je navela da je Davidović dva mjeseca nakon rođenja ostao bez oca, koji je poginuo. Majka mu se preudala i tokom odrastanja je bio izložen nasilju od strane očuha.

Hronika Otkriveno ko je vozio ”golfa” u kojem su poginule dvije osobe

”Sa stradalom tetkom Radmilom je imao veoma blizak odnos. Bila mu je najbolji drug, kod nje je našao utjehu i sve ovo mu je teško palo. Od starta je prihvatao krivicu. Od te nesreće stalno su mu se vraćale slike u glavi. Izgubio je volju za životom, zbog čega je počeo zloupotrebljavati lijekove, te je potražio psihijatrijsku pomoć. Zbog tuge, ima veoma izražen osjećaj krivice, pati od PTSP-a, samoprezira...”, rekla je Vukojević.

Ona je dodala da Davidović, zbog straha od Trifkovićevog brata, ne spava u stanu kod svoje majke već ”u šupi”.

Davidović je prihvatio njeno izlaganje i pred sudom rekao da mu je veoma teško. Pojasnio je da oštećene ne želi da povrijedi ni svojim prisustvom zbog čega, kako je rekao, izbjegava da ide na ista mjesta kao i oni.