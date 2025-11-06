Logo

Djevojka (25) pronađena mrtva!

Дјевојка (25) пронађена мртва!
Beživotno tijelo 25-godišnje djevojke sa Kosova pronađeno je sinoć u Tetovu u Sjevernoj Makedoniji, javljaju mediji.

Tijelo djevojke D. S. (25) pronađeno je oko 19 sati u blizini Grin marketa. Prema pisanju medija, u pitanju je studentkinja porijeklom iz Đakovice na Kosovu i Metohiji.

Na lice mjesta su odmah izašli policija i hitne službe, ali su mogli samo da konstatuju njenu smrt.

D. S. je bila studentkinja posljednje godine master studija.

Prve informacije ukazuju na mogućnost samoubistva skokom sa zgrade.

Svjedoci navode da je djevojka navodno nekoliko puta do sada pokušala sebi da oduzme život na različite načine.

Istraga se nastavlja.

