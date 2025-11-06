Logo

Šeranić: Vlada Srpske dala saglasnost da Gas-Res preuzme Komsar

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na konačni ugovor da preduzeće Gas-Res preuzme kompaniju Komsar, rekao je potpredsjednik Vlade Srpske Alen Šeranić.

Šeranić je podsjetio da su prethodno bila dva predugovora koja su realizovana, a da je Vlada danas dala saglasnost na prijedlog rješenja o odobravanju promjene vlasničke strukture koncesionara Komsar enerdži Republika Srpska.

Republika Srpska

Održana sjednica Vlade Srpske, evo šta je sve odlučeno

"Vlada Republike Srpske je u funkciji skupštine Gas-Resa dala saglasnost na nacrt Ugovora o prenosu udjela u društvu „COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA" d.o.o. Banja Luka, između suvlasnika SOMSAR ENERGY GROUP LIMITED, Kipar, preduzeća za gasne projekte Gas-Res DOO Banjaluka i Ministarstva finansija Republike Srpske, saopšteno je ranije iz Vlade.

