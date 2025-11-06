Nastavljena sjednica Narodne skupštine, evo o čemu raspravljaju poslanici

Izvor:
ATV
06.11.2025
10:11
Komentari:0
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas raspravom o izvještaju Fiskalnog savjeta i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za prošlu godinu.
Poslanici će razmatrati i izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Srpske za prošlu godinu, kao i izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2024. godinu.
Na dnevnom redu je i Informacija o aktivnostima institucija Republike Srpske i predstavnika iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH u vezi sa namjerama Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora.
Biće razmatran i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu održive, integrisane i bezbjedne putne infrastrukture.
Republika Srpska
13 h5
Republika Srpska
13 h6
Republika Srpska
14 h0
Republika Srpska
16 h0
Najnovije
Najčitanije
11
37
11
37
11
33
11
29
11
27
Trenutno na programu