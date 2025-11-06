Logo

Nastavljena sjednica Narodne skupštine, evo o čemu raspravljaju poslanici

Foto: ATV

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas raspravom o izvještaju Fiskalnog savjeta i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za prošlu godinu.

Poslanici će razmatrati i izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Srpske za prošlu godinu, kao i izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2024. godinu.

Na dnevnom redu je i Informacija o aktivnostima institucija Republike Srpske i predstavnika iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH u vezi sa namjerama Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora.

Biće razmatran i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu održive, integrisane i bezbjedne putne infrastrukture.

Narodna skupština Republike Srpske

