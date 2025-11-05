Dodik: Očekujem da nadzorni odbor RiTE "Ugljevik" u toku noći smijeni upravu i imenuje novu

Izvor:
SRNA
05.11.2025
21:57
Predsjednik Milorad Dodik očekuje da Nadzorni odbor Rudnika i Termoelektrane "Ugljevik" u toku noći smijeni upravu i imenuje novu.
"Jednako tako očekujem od nadležnih bezbjednosnih organa da ispitaju sve one koji su nezakonito izvršili diverziju i miniranje proizvodnje u RiTE `Ugljevik`", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
On je pozvao radnike da se vrate na svoj redovni posao.
"Sve druge stvari koje su važne za funkcionisanje riješićemo u dogledno vrijeme", istakao je Dodik.
