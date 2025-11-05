Sutra u Crnoj Gori Dan žalosti zbog tragedije u Tuzli

Izvor:
Vlada Crne Gore odlučila je na telefonskoj sjednici da sutra bude dan žalosti zbog stradanja 12 osoba u požaru u Domu penzionera u Tuzli.
Na dan žalosti, u skladu sa Zakonom o državnim simbolima i Danu državnosti, zastave će biti spuštene na pola jarbola na svim zgradama državnih organa i zgradama organa lokalne samouprave i javnih ustanova, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.
U skladu sa Odlukom, na dan žalosti na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, a u ugostiteljskim objektima neće se emitovati muzika.
Elektronski i drugi mediji dužni su da svoje programske sadržaje prilagode obilježavanju dana žalosti.
U požaru koji je sinoć zahvatio sedmi sprat Doma penzionera u Tuzli poginulo je 12 osoba, a 40 lica je povrijeđeno.
