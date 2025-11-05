U Irskoj zaplijenjena droga vrijednosti više od tri miliona evra

Izvor:
SRNA
05.11.2025
21:06
Irska policija zaplijenila je kokain i kanabis u Dablinu u vrijednosti više od tri miliona evra, piše "Dejli mejl".
Droga je pronađena u vozilu u kvartu Dolfins barn u Dablinu, saopštila je policija.
Policija je u automobilu pronašla 44 kilograma kokaina, ulične vrijednosti oko tri miliona evra.
Vozač, muškarac star oko 40 godina, je uhapšen.
U nastavku istrage policija je u kući u predgrađu Dalbina pronašla 10 kilograma kanabisa ulične vrijednosti oko 200.000 evra.
Istraga je u toku.
