U Irskoj zaplijenjena droga vrijednosti više od tri miliona evra

Izvor:

SRNA

05.11.2025

21:06

Дрога кеса запљена
Foto: Pexels

Irska policija zaplijenila je kokain i kanabis u Dablinu u vrijednosti više od tri miliona evra, piše "Dejli mejl".

Droga je pronađena u vozilu u kvartu Dolfins barn u Dablinu, saopštila je policija.

BiH

Sutra u Brčkom Dan žalosti

Policija je u automobilu pronašla 44 kilograma kokaina, ulične vrijednosti oko tri miliona evra.

Vozač, muškarac star oko 40 godina, je uhapšen.

U nastavku istrage policija je u kući u predgrađu Dalbina pronašla 10 kilograma kanabisa ulične vrijednosti oko 200.000 evra.

Policija

Svijet

Influenserka pronađena mrtva u kadi, sumnja se na ubistvo

Istraga je u toku.

