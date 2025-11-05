Vjeroučitelj dao jasan odgovor: Da li treba spojiti prvi rođendan i krštenje djeteta?

Vjeroučitelj Aleksandar objašnjava da li je pogrešno to što mnogi roditelji odlučuju da krštenje i prvi rođendan djeteta proslave isti dan.

Proslava i obilježavanje prvog rođendana jje poseban trenutak za roditelje koji će pamtiti cijelog života. Međutim, u posljednje vrijeme je praksa da se ujedno i krštenje "obavi" taj dan, pa se napravi proslava u jednom, kada je radost duplo veća. Ipak, da li je to preporučljivo?

Takva proslava nosi sa sobom posebnu simboliku i toplinu. S jedne strane, porodica i prijatelji okupljaju se da proslave mali jubilej, ali i da podrže duhovni put djeteta. Dekoracije i atmosfera mogu biti prelijepo usklađene, sa nježnim pastelima, balonima, cvjetnim aranžmanima i simboličnim detaljima poput krstića ili svieća.

S druge strane, neki roditelji smatraju da ovakve proslave mogu umanjiti značaj oba događaja. Prvi rođendan je dan kada je u centru pažnje mališan, dok krštenje ima duhovni i tradicionalni karakter i mnogi smatraju da se za ovaj čin pozivaju samo oni najbliži.

Kombinovanjem oba događaja može doći do preopterećenosti programa i gubitka intimnosti ceremonije.

Pitanje ostaje otvoreno: da li je kombinacija prvog rođendana i krštenja zaista poželjna? Odgovor zavisi od porodice - koliko žele da spoje radost i tradiciju, koliko im je važna intima ceremonije i koliko gostiju mogu da organizuju. To se pitaju i na Instagram nalogu Verska nastava, iza kojeg stoji master teolog, vjeroučitelj Aleksandar Đurđević.

"U posljijednje vreme je sve češće da se krštenje vezuje za proslavu prvog rođendana uz veliku zabavu, fotografisanje, dekoracije i skupocjene poklone. U ovom slučaju možemo da kažemo da su roditelji udarili dvije muve jednim udarcem. I krštenje i rođendan o jednom trošku. Dragi moji, to se zove pomodarstvo. Krštenje nije samo proslava i akcenat treba da bude na duhovnoj strani. Dijete se može krstiti 40. dana po rođenju kada malo stasa ili prije ukoliko je ne daj Bože neka smrtna opasnost. I nikako ne treba čekati prvi rođendan jer to samo pokazuje koliko brinemo o spasenju djeteta, odnosno ne brinemo. Krštenju djece treba pristupiti dok su još bebe, bez čekanja da se za to steknu ma kakvi materijalni i životni uslovi. Što se dijete ranije krsti, ranije će i primiti snagu života u Hristu", kažu u snimku na Instagram nalogu.