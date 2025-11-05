Ljudske sudbine: Jasnu (65) sin prvo izbacio iz kuće, a sada živi kod njega kao podstanarka

Neke priče bole više od svake bolesti, posebno kada bol dolazi iz sopstvene porodice. Tako nešto na svojoj koži osjetila je i 65-godišnja Jasne, žene koja danas, iako narušenog zdravlja i bez ikakve pomoći, živi kao podstanarka kod svog sina.

Iza nje su godine borbe, teške operacije i hronične bolesti, ali ništa je nije slomilo kao osjećaj da je ostavljena od onih koje je najviše voljela. Usamljenost, nemoć i svakodnevna borba da preživi postali su njena stvarnost, dok od sina i snaje dobija tek tišinu.

''Imam više hroničnih bolesti i iza sebe nekoliko teških operacija. Vrlo se teško krećem'', objašnjava Jasna.

Prije 8 godina sin ju je izbacio iz kuće

Prije osam godina doživjela je strašan udarac od sopstvenog, nemilosrdnog sina.

''Moj sin me prije osam godina izbacio iz kuće. Tada sam otišla da živim u kuću svoje majke. Majka je potom oboljela od demencije i morala sam da je smjestim u dom za stare. Ali, ona je svoj dio kuće ostavila svom unuku, mom sinu. Od tada sam kod njega podstanarka'', piše ona.

Kada joj se dogodila ova strašna situacija, angažovala je advokaticu.

''Advokatica je, međutim, bila toliko nesposobna da me nije uspjela vratiti u moju sopstvenu kuću. Samo je na sudu dogovoreno plaćanje stanovanja. Sud mu je naložio i nekoliko obaveza prema meni, ali on se ničega ne pridržava'', navodi ova nesrećna penzionerka.

Sina viđa samo zbog kirije

Kako otkriva u svom pismu, sin je ne posjećuje.

''Na svaki mogući način manipuliše sa mnom, samo da mi nikako ne pomogne. Snaju viđam još rjeđe, možda jednom godišnje. Pitam se zašto sudstvo i institucije ne pomognu u slučajevima kao što je moj'', piše ona.

“Ovakvo odbacivanje majka ne može da izdrži”

Usamljenost bi, povjerava se, nekako još i podnijela, ali odbacivanje koje je doživjela, to majka ne može da izdrži. Svjesna je da, ako joj se zdravlje još malo pogorša, više neće moći ni hljeb sama da donese iz prodavnice.

''Usamljena sam, mučim se jer zbog zdravstvenog stanja teško funkcionišem. Ne mogu ništa da nosim, pa mi je odlazak u nabavku veliki problem. Iako po godinama nisam prestara, bolest me je potpuno savladala. U stalnom stresu proživljavam ove svoje penzionerske dane'', piše nesrećna Jasna.

Priča gospođe Jasne, nažalost, nije usamljen slučaj. Sve je više starijih ljudi koji se, zbog narušenog zdravlja i porodičnih sukoba, nađu u bezizlaznoj situaciji – zaboravljeni i od institucija i od sopstvene djece. Stručnjaci upozoravaju da je, pored materijalne pomoći, jednako važna i emocionalna podrška, jer osjećaj odbacivanja razara jednako snažno kao i bolest.

''Samo da neko pokuca, da pita kako sam, to bi mi značilo više od svega'', kaže Jasna, piše Moje vrijeme.