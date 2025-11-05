Vaspitačica u vrtiću pogodila dijete kutijom u glavu, evo kakvu je kaznu dobila

05.11.2025
20:20
Komentari:0
Vaspitačica jednog vrtića u okolini Koprivnice osuđena je na deset mjeseci uslovnog zatvora zbog počinjenja kaznenog djela povrede djetetovih prava.
Naime, 42-godišnja vaspitačica u aprilu prošle godine oko deset sati ujutro nakon svađe sa šestogodišnjim djetetom izgubila je živce i pogodila ga u glavu kutijom od kreme. Incident se dogodio u okolini Koprivnice, a vaspitačica više ne radi u ustanovi.
Zanimljivosti
Samo jedan horoskopski znak će imati najviše sreće u novembru
"Iako je bila svjesna da njeno ponašanje nije u skladu s opštim, kulturnim i civilizacijskim vrijednostima i da svojim postupkom krši prava djeteta tada starog šest godina, ona ga je kutijom od kreme pogodila pored desnog oka", stoji u presudi, prenosi Podravski.hr.
Presuda Opštinskog suda u Koprivnici automatski je postala pravosnažna jer se 42-godišnjakinja odrekla prava na žalbu.
Region
3 h0
Region
4 h0
Region
6 h0
Region
9 h0
Najnovije
Najčitanije
21
27
21
26
21
24
21
09
21
06
Trenutno na programu