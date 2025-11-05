Logo

Vaspitačica u vrtiću pogodila dijete kutijom u glavu, evo kakvu je kaznu dobila

05.11.2025

20:20

Vaspitačica jednog vrtića u okolini Koprivnice osuđena je na deset mjeseci uslovnog zatvora zbog počinjenja kaznenog djela povrede djetetovih prava.

Naime, 42-godišnja vaspitačica u aprilu prošle godine oko deset sati ujutro nakon svađe sa šestogodišnjim djetetom izgubila je živce i pogodila ga u glavu kutijom od kreme. Incident se dogodio u okolini Koprivnice, a vaspitačica više ne radi u ustanovi.

"Iako je bila svjesna da njeno ponašanje nije u skladu s opštim, kulturnim i civilizacijskim vrijednostima i da svojim postupkom krši prava djeteta tada starog šest godina, ona ga je kutijom od kreme pogodila pored desnog oka", stoji u presudi, prenosi Podravski.hr.

Presuda Opštinskog suda u Koprivnici automatski je postala pravosnažna jer se 42-godišnjakinja odrekla prava na žalbu.

