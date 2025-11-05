Logo

Nikšićanin uhapšen zbog seksualnog uznemiravanja djevojčice

SRNA

05.11.2025

15:18

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Policija je uhapsila muškarca iz Nikšića /46/ zbog seksualnog uznemiravanja trinaestogodišnjakinje, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Policijski službenici su, postupajući po prijavi trinaestogodišnjakinje da joj je nepoznati muškarac prišao na ulici i neprimjereno je dodirivao, preduzeli mjere iz svoje nadležnosti, te identifikovali i u službene prostorije doveli M.N, navodi se u saopštenju.

Staša Košarac

Republika Srpska

Košarac: Ustavni sud u funkciji "Šmitove politike"

Iz policije navode da je uhapšeni osumnjičen da je 3. novembra oštećenu zaustavio na ulici, pokušao da je poljubi, a zatim je dodirivao po leđima i kosi, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

Postupajući tužilac se izjasnio da se u ovom događaju stiču elementi krivičnog djela seksualno uznemiravanje, te naložio da M.N. bude uhapšen i uz krivičnu prijavu sproveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje, dodaje se u saopštenju.

Nikšić

seksualno uznemiravanje

