Nikšićanin uhapšen zbog seksualnog uznemiravanja djevojčice

Policijski službenici su, postupajući po prijavi trinaestogodišnjakinje da joj je nepoznati muškarac prišao na ulici i neprimjereno je dodirivao, preduzeli mjere iz svoje nadležnosti, te identifikovali i u službene prostorije doveli M.N, navodi se u saopštenju.

Republika Srpska Košarac: Ustavni sud u funkciji "Šmitove politike"

Iz policije navode da je uhapšeni osumnjičen da je 3. novembra oštećenu zaustavio na ulici, pokušao da je poljubi, a zatim je dodirivao po leđima i kosi, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

Postupajući tužilac se izjasnio da se u ovom događaju stiču elementi krivičnog djela seksualno uznemiravanje, te naložio da M.N. bude uhapšen i uz krivičnu prijavu sproveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje, dodaje se u saopštenju.