Nikšićanin uhapšen zbog seksualnog uznemiravanja djevojčice

Izvor:
SRNA
05.11.2025
15:18
Komentari:0
Policija je uhapsila muškarca iz Nikšića /46/ zbog seksualnog uznemiravanja trinaestogodišnjakinje, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.
Policijski službenici su, postupajući po prijavi trinaestogodišnjakinje da joj je nepoznati muškarac prišao na ulici i neprimjereno je dodirivao, preduzeli mjere iz svoje nadležnosti, te identifikovali i u službene prostorije doveli M.N, navodi se u saopštenju.
Republika Srpska
Košarac: Ustavni sud u funkciji "Šmitove politike"
Iz policije navode da je uhapšeni osumnjičen da je 3. novembra oštećenu zaustavio na ulici, pokušao da je poljubi, a zatim je dodirivao po leđima i kosi, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.
Postupajući tužilac se izjasnio da se u ovom događaju stiču elementi krivičnog djela seksualno uznemiravanje, te naložio da M.N. bude uhapšen i uz krivičnu prijavu sproveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje, dodaje se u saopštenju.
Republika Srpska
1 h0
Hronika
1 h0
Savjeti
1 h0
Scena
1 h0
Region
3 h0
Region
18 h0
Region
18 h0
Region
18 h1
Najnovije
Najčitanije
16
07
16
05
16
04
15
57
15
52
Trenutno na programu