Pjevačica mjesec i po dana imala nesnosne bolove, zbog grudi preživjela pakao

Pjevačica Teodora Džehverović pokajala se nakon uvećanja grudi, jer je mjesec i po dana trpjela nesnosne bolove.

Teodora je zbog ugradnje implantata prošla kroz velike muke, a sada je na društvenoj mreži Instagram sa svojim pratiocima podijelila detalje operacije i oporavka nakon povećanja grudi.

Svaki dan mi stigne barem jedna poruka na ovu temu. Kako o ovome ne bih pričala sto puta i kako ne bih svim djevojkama odgovarala, odgovoriću svima sada. Riječ "prezadovoljna" je smješna za ono kako se ja osjećam poslije operacije. Za mene su to najljepše urađene grudi, neću biti skromna - rekla je Teodora i dodala:

Želela sam da to budu "prirodno" urađene grudi, koje su sada tako lijepo legle da vjerujte mi mnogi ne bi ni znali da sam ih ikad uradila.

Ona je takođe u razgovoru otkrila da intervencija ni malo nije bila laka, kao i da je prolazila kroz velike bolove nakon iste. Njene muke trajale su mjesec i po dana, a prvi utisak joj je bio osjećaj kajanja. Međutim vrijeme je učinilo svoje, a pjevačica, bez lažne skromnosti, smatra da su njene grudi najljepše na estradi, a o svom tijelu vodi računa, pa joj je odlazak u teretanu dnevna rutina koju ne preskače.

Ne mogu vas lagati da to nije bolna operacija. Jednostavno mjesec i po dana bol traje, a prvih sedam dana se kajete što ste uopšte bilo šta uradili - zaključila je pjevačica.

Ponosna na svoj fizički izgled i svoje atribute, pratioce na društvenim mrežama često obraduje provokativnim snimcima, te je ovog puta grudi stavila u prvi plan.

