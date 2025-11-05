Logo

Romana progovorila o zatvorskim danima: ''Moji 10 dana nisu znali da li sam živa''

05.11.2025

08:18

Komentari:

0
Романа проговорила о затворским данима: ''Моји 10 дана нису знали да ли сам жива''
Foto: Youtube

Romana Panić i njen partner Filip Mrkajić uhapšeni su 2020. u Australiji zbog sumnje da su zloupotrebljavali bankomate i na taj način pljačkali korisnike.

Pop pjevačica Romana Panić sada je prvi put govorila o tome kako je izgledalo njeno privođenje, ali i zatvorski dani u dalekoj Australiji.

"Moj vjerenik i ja smo otišli u Australiju prije korone. Imala sam ideju da pjevam, mi smo turistički otišli tamo. U danu se dešava korona, javljaju da se sve zatvara i mi ostajemo u Australiji. On je dobio neke informacije i pokušava nešto da napravi nelegalno, a u Brizbejnu na svakih 20 metara imaš kamere. Više ima policije nego stanovnika. Bio je uhvaćen i snimljen. Upadaju nam u sobu, policajci sa pištoljima kažu: 'Ruke uvis!' Počela sam da se tresem. Pitali su ga da li je on taj, on je potvrdio i rekli su da pođemo s njima. On je njima rekao da sam ja njegova djevojka i da nemam ništa s tim, a oni su rekli da i ja moram da pođem u stanicu policije na informativni razgovor. Ja u jednu sobu, on u drugu. Poslije pola sata mene su pustili, rekli su mi da sam slobodna, a da on sutra ima suđenje. Vratili su mi pasoš, a zadržali su mi telefon", ispričala je na početku Romana, pa otkriva detalje preokreta:

Romana Panić

Scena

Šta je Romana radila prije nego što je postala zvijezda?

"U telefonu je bila slika nekog čitača kartica. Pozvali su tu neku osobu koja je poslala tu sliku, koja je slučajno iz Srbije. Ona je došla i za mene i mog partnera ispričala sve i svašta. Sutradan je došla policija i voze me na suđenje Filipu. Već smo mi nazvali advokate, rekli su nam da je to prvi prestup i da ćemo biti oslobođeni. Međutim, situacija se vrtoglavo mijenja. Sutradan oni i meni uzimaju pasoš i kažu mi da sam i ja uhapšena. Rekli su mi da imaju dokaz da sam kriva i da priznam. Nismo htjeli da pričamo ništa bez advokata. Zvali smo Beograd da nam se pošalje novac da nas puste jer je bila istraga. Imali smo vizu, plaćali smo svaki dan sebi smještaj 150 dolara. Pozajmljivali smo pare za to od prijatelja. Istraga je trajala dva mjeseca, umjesto mjesec dana. Niko ovdje nije znao šta se dešava. Nisam smjela da kažem nikome. Znali smo da su nam pasoši bili čak u Evropolu ispitivani i da ne smijemo da idemo nigdje jer čekamo suđenje. Počinje korona, zaključana je čitava planeta. Nama je suđenje 2. juna, a sve se desilo prvi put 4. aprila, a 5. aprila su mene priveli. Pred suđenje advokat zove i kaže da kupimo karte preko Rima za Beograd, da će suđenje trajati sat vremena i da ćemo biti oslobođeni i dobiti zabranu za Australiju i to je to", ispričala je Panićeva u podkastu "Zmajkast".

Ona je ispričala i kako su joj izgledali zatvorski dani na Petom kontinentu.

"Poslije tih 7 dana prevezana sam u pravi zatvor. Rekli su mi da imam pravo žalbe, ali da su njihovi zatvori kao rehabilitacioni centri jer su oni bogata zemlja. To su bile ćelije kao neke kuće, imale su sobe, dnevni boravak, televizor, kuhinju, prirodu, šetanje, terene. Dobijaš tri para trenerki, patike, veš... Trenirala sam, upoznajem ljude. Poslije mjesec dana su me premjestile u drugi zatvor. Filipu je preminuo otac dok je bio u zatvoru, a nije znao. Lezbejke me nisu napastvovale u zatvoru. Većina njih koristi te sintetičke droge. Imala sam stav, samo su me pitali da li sam popularna pjevačica u Srbiji. Jedna zatvorenica me je savjetovala da kad god izlazim iz ćelije da zaključavam jer mogu da mi ubace par grama neke droge. Policija to pretražuje i ako nađu nešto - 'ćao', a ja nisam kriminalna, nisam imala packe. Zaljubila sam se", zaključila je Romana u podkastu "Zmajkast".

Podijeli:

Tagovi:

Romana Panić

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Scena

Romana pokrenula vlastiti biznis

7 mj

0

Scena

Romana Panić 15 godina vodi borbu sa bolešću

8 mj

0

Scena

Romana u transu zbog Breskvice

11 mj

0

Scena

Romana otkrila detalje pljačkanja bankomata

11 mj

0

Više iz rubrike

Карлеуша осула паљбу по Младеновићки: ''Она је кратконога злоћа''

Scena

Karleuša osula paljbu po Mladenovićki: ''Ona je kratkonoga zloća''

5 h

0
Пјевачица Тања Савић

Scena

Tanja Savić u svađi sa rođenom sestrom?

16 h

0
Наташа Беквалац открила шта јој је Данило Икодиновић забранио

Scena

Nataša Bekvalac otkrila šta joj je Danilo Ikodinović zabranio

17 h

0
Дејвид Бекам

Scena

Dejvid Bekam postao vitez: Odlikovao ga kralj Čarls na posebnoj ceremoniji

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

12

50

Poskupljuje rakija?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner