U iskrenom razgovoru za "Vaniti Fair", Kim Kardašijan je priznala da koristi vještačku inteligenciju dok uči pravo, ali tvrdi da ju je upravo taj "pametni robot" više puta doveo do pada na ispitu.

Rijaliti zvijezda i buduća pravnica Kim Kardashian otvorila je dušu – i to pod detektorom laži.

Koristim ga za pravne savjete. Kad mi treba odgovor, slikam pitanje i pošaljem mu - rekla je Kim.

- Ali uvijek pogreši! Zbog njega sam pala testove! Onda se iznerviram i vičem na njega:

"Ti si kriv što sam pala!" - nastavlja.

Kim je otkrila i da ponekad priča sa ČetGPT-jem kao da je živa osoba.

- Kažem joj da me tera da padnem, a ona mi odgovori:

"To te uči da vjeruješ svom instinktu. Odgovor si znala sve vrijeme!" - rekla je Kardašijan.

- Ona mi se čak i pravda, Kao da ima osjećanja - dodala je Kim, kroz smeh, ali mnogi fanovi su ostali u šoku.

Vještačka inteligencija - pametna ili opasna?

Stručnjaci već dugo upozoravaju da generativna vještačka inteligencija često daje potpuno pogrešne odgovore. Iako djeluje pametno i logično, ona ne razume ono što govori - već samo nagađa koji je sljedeći "najvjerovatnija" riječ u rečenici.

- To je kao mađioničarski trik - kažu eksperti.

Kako dodaju:

"AI ne razmišlja, već imitira razmišljanje. Zbog toga čak i napredni modeli često ne znaju koliko ima slova "R" u riječi "strawberry".

Zanimljivo je i to što je starija verzija ČetGPT-a, poznata kao 04, bila čuvena po tome što je bila preterano brižna i utješna, čak pomalo jezivo prijateljski nastrojena prema korisnicima.

Mnogi su bili šokirani kada je došla nova verzija -ČetGPT 5, jer su rekli da im nedostaje stara AI koja ih je hrabrila".

I Kimina priča savršeno pokazuje tu čudnu vezu između ljudi i mašina, dok se zvijezda ljuti na robota, on joj "odgovara" kao pravi psiholog.

Novi fijasko na Hulu-u

Zanimljivo je da su Kim Kardašijan i Tejana Tejlor, koja ju je ispitivala u videu, zapravo zajedno u novom projektu, u seriji "Al’s Fair" (Sve je dozvoljeno), koja je upravo krenula na Hulu-u, piše sajt Gizmondo.

Ali, izgleda da su i tu stvari krenule nizbrdo – kritičari su seriju razapeli. Sa ocjenom samo 18 od 100 na "Metacriticu", "Al’s Fair" je već proglašena jednom od najgorih serija ikada snimljenih.

I dok Kim pokušava da dokaže da može da bude i advokat i glumica, čini se da joj ni vještačka inteligencija ni kritika ne idu na ruku.

