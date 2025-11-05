Logo

Kim Kardašijan optužuje ČetGPT što je pala ispite

Izvor:

Informer

05.11.2025

12:34

Komentari:

0
Ријалити звијезда Ким Кардашијан
Foto: Tanjug

U iskrenom razgovoru za "Vaniti Fair", Kim Kardašijan je priznala da koristi vještačku inteligenciju dok uči pravo, ali tvrdi da ju je upravo taj "pametni robot" više puta doveo do pada na ispitu.

Rijaliti zvijezda i buduća pravnica Kim Kardashian otvorila je dušu – i to pod detektorom laži.

Koristim ga za pravne savjete. Kad mi treba odgovor, slikam pitanje i pošaljem mu - rekla je Kim.

- Ali uvijek pogreši! Zbog njega sam pala testove! Onda se iznerviram i vičem na njega:

"Ti si kriv što sam pala!" - nastavlja.

Kim je otkrila i da ponekad priča sa ČetGPT-jem kao da je živa osoba.

- Kažem joj da me tera da padnem, a ona mi odgovori:

"To te uči da vjeruješ svom instinktu. Odgovor si znala sve vrijeme!" - rekla je Kardašijan.

- Ona mi se čak i pravda, Kao da ima osjećanja - dodala je Kim, kroz smeh, ali mnogi fanovi su ostali u šoku.

Vještačka inteligencija - pametna ili opasna?

vedrana rudan

Region

Vedrana Rudan izašla iz bolnice pa okupila porodicu na ručku

Stručnjaci već dugo upozoravaju da generativna vještačka inteligencija često daje potpuno pogrešne odgovore. Iako djeluje pametno i logično, ona ne razume ono što govori - već samo nagađa koji je sljedeći "najvjerovatnija" riječ u rečenici.

- To je kao mađioničarski trik - kažu eksperti.

Kako dodaju:

"AI ne razmišlja, već imitira razmišljanje. Zbog toga čak i napredni modeli često ne znaju koliko ima slova "R" u riječi "strawberry".

Zanimljivo je i to što je starija verzija ČetGPT-a, poznata kao 04, bila čuvena po tome što je bila preterano brižna i utješna, čak pomalo jezivo prijateljski nastrojena prema korisnicima.

Mnogi su bili šokirani kada je došla nova verzija -ČetGPT 5, jer su rekli da im nedostaje stara AI koja ih je hrabrila".

ronaldo

Fudbal

Ronaldo najavio da uskoro završava karijeru

I Kimina priča savršeno pokazuje tu čudnu vezu između ljudi i mašina, dok se zvijezda ljuti na robota, on joj "odgovara" kao pravi psiholog.

Novi fijasko na Hulu-u

Zanimljivo je da su Kim Kardašijan i Tejana Tejlor, koja ju je ispitivala u videu, zapravo zajedno u novom projektu, u seriji "Al’s Fair" (Sve je dozvoljeno), koja je upravo krenula na Hulu-u, piše sajt Gizmondo.

Ali, izgleda da su i tu stvari krenule nizbrdo – kritičari su seriju razapeli. Sa ocjenom samo 18 od 100 na "Metacriticu", "Al’s Fair" je već proglašena jednom od najgorih serija ikada snimljenih.

I dok Kim pokušava da dokaže da može da bude i advokat i glumica, čini se da joj ni vještačka inteligencija ni kritika ne idu na ruku.

(informer)

Podijeli:

Tagovi:

ChatGPT

Kim Kardašijan

ispit

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пили сте алкохол, ево послије колико времена можете да возите

Zanimljivosti

Pili ste alkohol, evo poslije koliko vremena možete da vozite

40 min

0
Кац: ИДФ ће уништити Хамасове тунеле

Svijet

Kac: IDF će uništiti Hamasove tunele

40 min

0
Пренос: Конференција за медије Милорада Додика

Emisije

Prenos: Konferencija za medije Milorada Dodika

53 min

0
Драма у Француској: Аутом се залетио у људе, нападач ухапшен

Svijet

Drama u Francuskoj: Autom se zaletio u ljude, napadač uhapšen

57 min

0

Više iz rubrike

Јамал ће имати маћеху старију од њега само 5 година, отац Мунир објавио вјеридбу

Scena

Jamal će imati maćehu stariju od njega samo 5 godina, otac Munir objavio vjeridbu

4 h

0
Филмска прича: Наша пјевачица се удала због папира, па остала 20 година са мужем

Scena

Filmska priča: Naša pjevačica se udala zbog papira, pa ostala 20 godina sa mužem

4 h

0
Романа проговорила о затворским данима: ''Моји 10 дана нису знали да ли сам жива''

Scena

Romana progovorila o zatvorskim danima: ''Moji 10 dana nisu znali da li sam živa''

4 h

0
Карлеуша осула паљбу по Младеновићки: ''Она је кратконога злоћа''

Scena

Karleuša osula paljbu po Mladenovićki: ''Ona je kratkonoga zloća''

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

50

Poskupljuje rakija?

12

50

Večeras nastupa pun Mjesec u Biku: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

12

48

Šest razloga zašto biste trebali konzumirati orahe svako jutro

12

43

Vatrogasac o požaru u Tuzli: Ovo nisam doživio u 30 godina rada

12

35

Karan: Odluka Ustavnog suda BiH - vrhunac antidejtonskog djelovanja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner