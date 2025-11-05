Logo

Jamal će imati maćehu stariju od njega samo 5 godina, otac Munir objavio vjeridbu

Јамал ће имати маћеху старију од њега само 5 година, отац Мунир објавио вјеридбу
Foto: Instagram/hustle_hard_304

Otac najtalentovanijeg mladog fudbalera Lamina Jamala - Munir Nasraui ponovo je u središtu javnosti. Ovog puta on je vjerio 16 godina mlađu djevojku, odnosno Kristinu koja ima 23 godine. Otac igrača Barselone je na društvenim mrežama obavijestio javnost o dešavanjima iz privatnog života.

Nasraui je na svim instagram nalogu podijelio fotografiju sa djevojkom, a u opisu je jednostavno stavio crno srce i vjernički prsten. Na taj način nastavio je aktivnosti na društvenim mrežama, pošto se u posljednje vrijeme intenzivno hvali plodovima koje ubira na konto popularnog sina, odnosno najpopularnijeg mladog igrača na svijetu.

Par je ljubavni odnos potvrdio prije nekoliko mjeseci, a sama objava da su se vjerili donijela je mnogo različitih reakcija. Nije poznato što je zvijezda Barselone imala da poruči ocu, ali su se u komentarima našli oni koji su čestitali, podržavali, ali i oni koji su osuđivali vezu sa ženom koja je svega pet godina starija od njegovog sina.

Nasraui je nedavno javno govorio da se ne stidi pomoći koju dobija od sina koji je tek napunio 18 godina, pa je tako i izjavio: "Mnogi govore gluposti. Na primjer, zašto ne radim, zašto živim od sinovljeve pomoći... Pa da, dobri ljudi. Hvala ti, sine moj, uvijek ću biti zahvalan. Živjeću od tebe. Moj sin ne mora da me vodi u starački dom - još mogu da radim. Skupljam kartonske kutije po Barseloni i prodajem ih za osam centi po kilogramu", rekao je Nasraui.

