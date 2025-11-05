Logo

Filmska priča: Naša pjevačica se udala zbog papira, pa ostala 20 godina sa mužem

05.11.2025

08:49

Филмска прича: Наша пјевачица се удала због папира, па остала 20 година са мужем
Foto: Tik-Tok

Ako se za neku ljubavnu priču sa naše javne scene može reći kao da je sa filma, to je sa sigurnošću priča pjevačice Lepe Đorđević i njenog supruga Stevana.

Lepa nikada javno nije govorila o svom partneru i porodici, ali je nedavno slavila godišnjicu braka i tada je otkrila kako je upoznala čovjeka svog života.

Ljubavna priča Lepe Đorđević kao sa filma

Kako je navela, ona se za Stevana udala samo zbog papira, a iako je njihova priča počela na nesvakidašnji način, on su ostali u braku dvadeset godina.

-Da li vjerujete da su scenariji nekih romantičnih filmova i sapunica mogući u stvarnom životu? Da li bi se to računalo u “čuda” da uistinu postoje? O, da! Vjerujte da su mogući, vjerujte da postoje. Danas je njegov rođendan (rođeni smo u dan razlike) a nedavno je bilo i tačno 20 godina otkako se desilo upravo jedno takvo “čudo” ili Božja odredba da se prepoznamo, zavolimo i živimo zajedno našu ljubav – napisala je svojevremeno Lepa i dodala:

-Upoznali smo se neposredno prije vjenčanja. Neki dan prije samog čina. Trebalo je da bude formalno, isključivo papirološki da mi pomogne da regulišem svoj boravak u inostranstvu. Ali od prvog dodira ruke na samom vjenčanju i prvog poljupca osjetila sam da mi neće samo izregulisati papire. Osjetila sam da mi se kompletan život izregulisao i da bez te ruke koja čvrsto drži moju neću moći da postojim. U tvrđavu mojih snova on je ‘svaku ciglu’ prigrlio i svojom rukom uzidao. Vjerovao, bodrio, dizao kada bih pala i vraćao na zemlju kada bih uzletjela.

Iz braka sa Stevanom Lepa ima troje djece koje su zajedničkim snagama podizali i vaspitavali.

-Svako dijete koje bi iz te ljubavi došlo na svijet prvi u ruke uzeo. Kada je bio siguran da ga ne čujem u momentima gdje sam se za goli život borila molio se naglas onako kako nikada nisam mogla ni da zamislim da će se neko i nekada neko moliti za moj život. 20 godina kasnije, na dan kada je rođen ja imam samo jednu želju da traje ovo sve. Dok mene ima i koliko god ja poživjela na ovom svijetu, on poživi malo duže, da me baš on isprati na taj put pa da “obrnemo krug” ove ljubavi i u vječnosti – ispričala je ona, a prenosi Telegraf.

