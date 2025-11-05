Filmska priča: Naša pjevačica se udala zbog papira, pa ostala 20 godina sa mužem

Ako se za neku ljubavnu priču sa naše javne scene može reći kao da je sa filma, to je sa sigurnošću priča pjevačice Lepe Đorđević i njenog supruga Stevana.

Lepa nikada javno nije govorila o svom partneru i porodici, ali je nedavno slavila godišnjicu braka i tada je otkrila kako je upoznala čovjeka svog života.

Ljubavna priča Lepe Đorđević kao sa filma

Kako je navela, ona se za Stevana udala samo zbog papira, a iako je njihova priča počela na nesvakidašnji način, on su ostali u braku dvadeset godina.

-Da li vjerujete da su scenariji nekih romantičnih filmova i sapunica mogući u stvarnom životu? Da li bi se to računalo u “čuda” da uistinu postoje? O, da! Vjerujte da su mogući, vjerujte da postoje. Danas je njegov rođendan (rođeni smo u dan razlike) a nedavno je bilo i tačno 20 godina otkako se desilo upravo jedno takvo “čudo” ili Božja odredba da se prepoznamo, zavolimo i živimo zajedno našu ljubav – napisala je svojevremeno Lepa i dodala:

-Upoznali smo se neposredno prije vjenčanja. Neki dan prije samog čina. Trebalo je da bude formalno, isključivo papirološki da mi pomogne da regulišem svoj boravak u inostranstvu. Ali od prvog dodira ruke na samom vjenčanju i prvog poljupca osjetila sam da mi neće samo izregulisati papire. Osjetila sam da mi se kompletan život izregulisao i da bez te ruke koja čvrsto drži moju neću moći da postojim. U tvrđavu mojih snova on je ‘svaku ciglu’ prigrlio i svojom rukom uzidao. Vjerovao, bodrio, dizao kada bih pala i vraćao na zemlju kada bih uzletjela.

Iz braka sa Stevanom Lepa ima troje djece koje su zajedničkim snagama podizali i vaspitavali.

-Svako dijete koje bi iz te ljubavi došlo na svijet prvi u ruke uzeo. Kada je bio siguran da ga ne čujem u momentima gdje sam se za goli život borila molio se naglas onako kako nikada nisam mogla ni da zamislim da će se neko i nekada neko moliti za moj život. 20 godina kasnije, na dan kada je rođen ja imam samo jednu želju da traje ovo sve. Dok mene ima i koliko god ja poživjela na ovom svijetu, on poživi malo duže, da me baš on isprati na taj put pa da “obrnemo krug” ove ljubavi i u vječnosti – ispričala je ona, a prenosi Telegraf.