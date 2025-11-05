Sindikat uz radnike: Traže smjenu kompletne Uprave RiTE "Ugljevik"

Od Nadzornog odbora Preduzeća i Vlade Republike Srpske tražimo smjenu kompletne Uprave RiTE Ugljevik, navode iz Sindikalnog odbora ZP "RiTE" Ugljevik.

"Sindikalni odbor ZP "RiTE" Ugljevik nakon održanog sastanka jednoglasno je odlučio da zajedno sa radnicima Preduzeća traži od Nadzornog odbora Preduzeća i Vlade Republike Srpske hitnu i neodložnu sjednu kompletne Uprave.

Oni traže smjenu Dike Cvjetinovića, direktora RiTE Ugljevik, Dragana Vidakovića, izvršnog direktora za polove proizvodnje uglja i razvoja rudnika, Milutina Tasovca, izvršnog direktora za poslove proizvodnje električne energije i razvoja TE, Sime Stakića, izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, Nikole Teodorovića, izvršnog direktora za opšte i pravne poslove i Gorana Miljanovića izvršnog direktora za korporativne poslove", navode iz Sindikata.

Iz Sindikata upozoravaju nadležne da je stanje i preduzeću krajnje alarmantno i da prijeti da ugrozi opstanak samog preduzeća.

Sindikalni odbor i radnici su upozorili da su spremni na svaki vid eskalacije sindikalne bore i preduzimanje svih sindikalnih mjesta kako se se preduzeće opstalo i razvilo se.