Sindikat uz radnike: Traže smjenu kompletne Uprave RiTE "Ugljevik"

05.11.2025

Od Nadzornog odbora Preduzeća i Vlade Republike Srpske tražimo smjenu kompletne Uprave RiTE Ugljevik, navode iz Sindikalnog odbora ZP "RiTE" Ugljevik.

"Sindikalni odbor ZP "RiTE" Ugljevik nakon održanog sastanka jednoglasno je odlučio da zajedno sa radnicima Preduzeća traži od Nadzornog odbora Preduzeća i Vlade Republike Srpske hitnu i neodložnu sjednu kompletne Uprave.

Протест РиТЕ

Gradovi i opštine

Održan protest radnika RiTE Ugljevik

Oni traže smjenu Dike Cvjetinovića, direktora RiTE Ugljevik, Dragana Vidakovića, izvršnog direktora za polove proizvodnje uglja i razvoja rudnika, Milutina Tasovca, izvršnog direktora za poslove proizvodnje električne energije i razvoja TE, Sime Stakića, izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, Nikole Teodorovića, izvršnog direktora za opšte i pravne poslove i Gorana Miljanovića izvršnog direktora za korporativne poslove", navode iz Sindikata.

РиТЕ-Угљевик-04092025

Republika Srpska

Cvjetinović optužio Petrovića da stoji iza štrajka radnika RiTE Ugljevik

Iz Sindikata upozoravaju nadležne da je stanje i preduzeću krajnje alarmantno i da prijeti da ugrozi opstanak samog preduzeća.

rite ugljevik

Republika Srpska

ERS: Cvjetinović se umorio na poziciji direktora RiTE Ugljevik

Sindikalni odbor i radnici su upozorili da su spremni na svaki vid eskalacije sindikalne bore i preduzimanje svih sindikalnih mjesta kako se se preduzeće opstalo i razvilo se.

Захтјев Синдиката
Zahtjev Sindikata

