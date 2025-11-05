Karan: Odluka Ustavnog suda BiH - vrhunac antidejtonskog djelovanja

Profesor Ustavnog prava Siniša Karan izjavio je da je odluka krnjeg Ustavnog suda BiH da odbije apelaciju predsjednika Milorada Dodika vrhunac antidejtonskog djelovanja.

Karan je novinarima u Banjaluci rekao da su nesagledive posljedice ovakve odluke kojom je Ustavni sud BiH zgazio Ustav, a trebao je da bude njegov isključivi zaštitnik.

Ova odluka, kaže Karan, napravila je od BiH protektorat, jedini ove vrste u cijelom svijetu.

"Ovo je gaženje svake nade i mogućeg državnog uređenja tri konstitutivna naroda u BiH. Nesagledive su posljedice jedne ovakve neustavne odluke koja ruši kompletno uređenje BiH", rekao je Karan.

To, kaže Karan, ne stvara stabilizaciju u BiH, već je odluka konflikta i ruši formulu zajedničkog života multietničke BiH.

"Ovom odlukom neko je želio da do kraja stvori unitarnu i građansku BiH po volji samo jednog naroda", rekao je Karan.

On je istakao da ovo nije samo direktan udar na instituciju predsjednika Republike Srpske, već udar na volju tri konstitutivna naroda.

Karan je istakao da proces razgradnje Dejtonskog sporazuma traje 30 godina, odnosno od njegovog potpisivanja, a što se najbolje manifestuje kroz 913 nametnutih odluka visokih predstavnika.

On je podsjetio da je nametnuto 166 zakona, od kojih je svaki neustavno prenio i ukrao nadležnost Republike Srpske.

"Imamo 122 amandmana na ustave, 37 na Ustav Srpske. Nezamislivo je nakon takvog udara na Republiku Srpsku da smo opstali, a opstali smo snagom i voljom našeg naroda koji je stvorio Republiku Srpsku. Ta njegova volja ipak je verifikovana i međunarodno učvršćena Dejtonskim mirovnim sporazmom", naglasio je Karan.

On je napomenuo da je 30 godina stvarano nešto što je antidejtonsko, a da se Republika Srpska isto toliko godina bori za to dejtonsko.

"Borimo se na principima koje nam daje sam Dejtonski sporazum", zaključio je Karan.