Vujičić: Sarajevo politizuje čak i sport, izraelski timovi dobrodošli u Srpsku

Izvor:
SRNA
05.11.2025
15:10
Komentari:0
Neshvatljivo je da u Sarajevu postoje pojedinci kojima smeta održavanje sportskih događaja u kojima učestvuju timovi iz Izraela, jer sport treba da bude izvan politike, rekao je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić.
Vujičić je naglasio da je interesantno kako se svaki svjetski problem na neki način reflektuje na BiH, te da pojedini građani čak i sportske događaje posmatraju kroz prizmu politike i globalnih dešavanja.
On je dodao da sport predstavlja plemenitu vještinu koja treba da služi dobrobiti svih građana, a ne da se politizuje ili zloupotrebljava.
- Žalosno je da se Sarajevo predstavlja kao mjesto u kojem pojedini klubovi ili ljudi iz određenih dijelova svijeta nisu dobrodošli. Sjećamo se i neuspjelog pokušaja održavanja Rabinske svjetske konferencije u Sarajevu - istakao je Vujičić za Srnu.
On je osudio svaki vid djelovanja, protesta ili pobune protiv održavanja sportskih, kulturnih ili drugih manifestacija.
- Na ovaj način se šalje veoma loša poruka o Sarajevu i BiH. U Republici Srpskoj nemamo ništa protiv bilo kakvih događaja, bez obzira na to iz koje zemlje učesnici dolaze - poručio je Vujičić.
On je pozvao sportske klubove iz cijelog svijeta da slobodno organizuju utakmice i takmičenja u Istočnom Sarajevu ili Banjaluci, gdje će, kako je naglasio, uvijek biti dobrodošli.
Grupa građana upala je danas u hol zgrade Vlade KS zahtijevajući da Sarajevo otkaže gostoprimstvo Košarkaškom klubu Hapoel iz Tel Aviva koji bi sutra u sportskoj dvorani "Zetra" trebalo da igra utakmicu Evrolige protiv ekipe "Dubaija".
Meč Evrolige je premješten u Sarajevo iz Dubaija, jer Ujedinjeni Arapski Emirati ne dozvoljavaju na svojoj teritoriji nastupe izraelskim klubovima zbog sukoba u Gazi.
