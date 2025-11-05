Vujičić: Sarajevo politizuje čak i sport, izraelski timovi dobrodošli u Srpsku

Neshvatljivo je da u Sarajevu postoje pojedinci kojima smeta održavanje sportskih događaja u kojima učestvuju timovi iz Izraela, jer sport treba da bude izvan politike, rekao je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić.

Vujičić je naglasio da je interesantno kako se svaki svjetski problem na neki način reflektuje na BiH, te da pojedini građani čak i sportske događaje posmatraju kroz prizmu politike i globalnih dešavanja.

On je dodao da sport predstavlja plemenitu vještinu koja treba da služi dobrobiti svih građana, a ne da se politizuje ili zloupotrebljava.

- Žalosno je da se Sarajevo predstavlja kao mjesto u kojem pojedini klubovi ili ljudi iz određenih dijelova svijeta nisu dobrodošli. Sjećamo se i neuspjelog pokušaja održavanja Rabinske svjetske konferencije u Sarajevu - istakao je Vujičić za Srnu.

On je osudio svaki vid djelovanja, protesta ili pobune protiv održavanja sportskih, kulturnih ili drugih manifestacija.

- Na ovaj način se šalje veoma loša poruka o Sarajevu i BiH. U Republici Srpskoj nemamo ništa protiv bilo kakvih događaja, bez obzira na to iz koje zemlje učesnici dolaze - poručio je Vujičić.

On je pozvao sportske klubove iz cijelog svijeta da slobodno organizuju utakmice i takmičenja u Istočnom Sarajevu ili Banjaluci, gdje će, kako je naglasio, uvijek biti dobrodošli.

Grupa građana upala je danas u hol zgrade Vlade KS zahtijevajući da Sarajevo otkaže gostoprimstvo Košarkaškom klubu Hapoel iz Tel Aviva koji bi sutra u sportskoj dvorani "Zetra" trebalo da igra utakmicu Evrolige protiv ekipe "Dubaija".

Meč Evrolige je premješten u Sarajevo iz Dubaija, jer Ujedinjeni Arapski Emirati ne dozvoljavaju na svojoj teritoriji nastupe izraelskim klubovima zbog sukoba u Gazi.