Logo

Preokret u istrazi ubistva u Doboju: Otac umro od infarkta nakon sukoba sa sinom

Autor:

Ognjen Matavulj

05.11.2025

15:02

Komentari:

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Foto: ATV

Boško Čupeljić iz Doboja koji je preminuo nakon fizičkog obračuna sa svojim sinom Draženom Čupeljićem (41), umro je usljed srčanog udara, saznaje ATV.

Iako se sumnjalo da je Boško stradao usljed teških povreda koje je zadobio u obračunu sa sinom, preliminarnim nalazom obdukcije je utvrđeno da je uzrok smrti srčani udar.

Zasada se ne može reći da li je srčani udar nastupio kao posljedica sukoba sa sinom zbog čega će, kako saznajemo, najvjerovantije biti zatraženo i dodatno medicinsko vještačenje.

Dražen Čupeljić uhapšen je zbog sumnje da je 3. novembra ubio oca u njihovoj porodičnoj kući u Doboju. Nezvanično saznajemo da je kritične večeri došlo do svađe i fizičkog obračuna između sina i oca. U tuči, obojica su zadobila višestruke povrede, a Boško je nedugo nakon toga preminuo.

policija rs

Hronika

Ubistvo u Doboju: Sin ubio oca

Prema nepotvrđenim informacijama po dolasku policije kuća je već bila očišćena i određeni tragovi su uklonjeni...

”Dobojska policija uhapsila je D.Č. zbog sumnje da je ubio oca u porodičnoj kući. Za navedenog postoji osnov sumnje da je 3. novembra u večernjim časovima u porodičnoj kući na području grada Doboja, nanijelo teške tjelesne povrede B.Č, koji je od zadobijenih povreda preminulo na licu mjesta. Policijski službenici nastavljaju preduzimati sve potrebne mjere i radnje pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Doboju”, saopštila je PU Doboj.

Nakon kriminalističke obrade Dražen Čupeljić je predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Doboju na dalje postupanje. Poslije ispitivanja osumnjičenog tužilaštvo će donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor. Takođe, odlučiće i o tačnoj kvalifikaciji krivičnog djela koje bi, kako saznajemo, moglo biti prekvalifikovano u nasilje u porodici sa smrtnim ishodom za koje je zaprijećena kazna od tri do 15 godina zatvora.

Podijeli:

Tagovi:

nasilje u porodici

Ubistvo

Doboj

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Објављен снимак Дома пензионера у Тузли након апокалиптичних призора

Hronika

Objavljen snimak Doma penzionera u Tuzli nakon apokaliptičnih prizora

1 h

0
Још једна жртва пожара у Тузли

Hronika

Još jedna žrtva požara u Tuzli

2 h

1
Нудећи подстицаје преварант оштетио пољопривреднике за 14.700 КМ

Hronika

Nudeći podsticaje prevarant oštetio poljoprivrednike za 14.700 KM

2 h

0
Ватрогасац о пожару у Тузли: Ово нисам доживио у 30 година рада

Hronika

Vatrogasac o požaru u Tuzli: Ovo nisam doživio u 30 godina rada

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

07

Cvijanović: Ukinuti strani intervencionizam i omogućiti djelovanje na demokratskim principima

16

05

Sutra dan žalosti u Tuzli

16

04

Oglasili se iz FZO Srpske o prenatalnim testovima

15

57

Vlada Republike Srpske sutra o Nacrtu zakona o turizmu

15

52

Nova presuda Kecmanovićima: Evo koliko novca moraju da isplate

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner