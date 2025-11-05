Preokret u istrazi ubistva u Doboju: Otac umro od infarkta nakon sukoba sa sinom

Boško Čupeljić iz Doboja koji je preminuo nakon fizičkog obračuna sa svojim sinom Draženom Čupeljićem (41), umro je usljed srčanog udara, saznaje ATV.

Iako se sumnjalo da je Boško stradao usljed teških povreda koje je zadobio u obračunu sa sinom, preliminarnim nalazom obdukcije je utvrđeno da je uzrok smrti srčani udar.

Zasada se ne može reći da li je srčani udar nastupio kao posljedica sukoba sa sinom zbog čega će, kako saznajemo, najvjerovantije biti zatraženo i dodatno medicinsko vještačenje.

Dražen Čupeljić uhapšen je zbog sumnje da je 3. novembra ubio oca u njihovoj porodičnoj kući u Doboju. Nezvanično saznajemo da je kritične večeri došlo do svađe i fizičkog obračuna između sina i oca. U tuči, obojica su zadobila višestruke povrede, a Boško je nedugo nakon toga preminuo.

Prema nepotvrđenim informacijama po dolasku policije kuća je već bila očišćena i određeni tragovi su uklonjeni...

”Dobojska policija uhapsila je D.Č. zbog sumnje da je ubio oca u porodičnoj kući. Za navedenog postoji osnov sumnje da je 3. novembra u večernjim časovima u porodičnoj kući na području grada Doboja, nanijelo teške tjelesne povrede B.Č, koji je od zadobijenih povreda preminulo na licu mjesta. Policijski službenici nastavljaju preduzimati sve potrebne mjere i radnje pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Doboju”, saopštila je PU Doboj.

Nakon kriminalističke obrade Dražen Čupeljić je predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Doboju na dalje postupanje. Poslije ispitivanja osumnjičenog tužilaštvo će donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor. Takođe, odlučiće i o tačnoj kvalifikaciji krivičnog djela koje bi, kako saznajemo, moglo biti prekvalifikovano u nasilje u porodici sa smrtnim ishodom za koje je zaprijećena kazna od tri do 15 godina zatvora.