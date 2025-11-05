Desingerica: Ja sam direktor, Zorici ne mogu da ćutim

Na samom početku je prokomentarisao to što Zorica Brunclik i Kemiš imaju poseban apartman.

– Ko me proziva? Ja sam dominantan mladić. Ja sam direktor. Meni ne treba poseban apartman, ja uvijek kasnim. Ja odmah idem u studio. Možda se Zorica i Kemiš “šibaju” u apartmanu, zamisli uđeš u apartman i vidiš ih kako se “šibaju”. Dobri smo svi, zanimljivo je. Dobro vodim direktorski posao. Ja Zorici ne mogu da ćutim, ona se ljutila. Dobra je Zoka, ne bih je mijenjao. Promijenio bih samo da snimamo od devet sati uveče – rekao je Desingerica, a potom priznao kome bi rendao kačkavalj na glavu na svom nastupu.

– Ne znam, morali bismo da se dogovorimo. Možda se neko ljuti, mislim da bi svi to voljeli, nije to ništa čudno. Ti što pričaju da ne bi, oni bi prvi voljeli – rekao je on.

O Ceci i nastupu u Makedoniji

– Vidio sam, prvo nisam kapirao šta se dešava, nisam upućen u političke stvari. Kapiram da je ona vid‌jela sliku na zastavi, što bi neko donio nešto što ne valja. Vid‌jelo se da je šokirana. Nismo mi profesori da znamo ko se sa kim svađao. Što bi neko na nastup donio tako nešto da je to neprihvatljivo u toj zemlji. Dobro je Ceca odgovorila. Ja volim taj stav, kad je to samouvjereno i kad se zna šta se priča. Rečeno je da je pomjerena sa bine, ali to se nije desilo. Ja nisam bio u takvoj situaciji, ali svašta se dešava – priča on.

Desingerica se dotakao iz izjave Dare Bubamare da je Milica Pavlović skroz fejk.

– To ne znam, nisam ispratio. Ne treba da se svađaju uopšte. Možda su bile u ciklusu. Nije to sujeta, treba da se dijeli mir i ljubav, muzika spaja ljude. Bezveze se svađaju. Ja se volim sa ljudima, ja se ne svađam. Mnogo fejk ljudi ima na estradi, ne bih navodio. To je njihova stvar, ima koliko hoćeš. Uvijek sam ja bio diplomata – rekao je on, prenosi Blic.