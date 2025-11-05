Dvije generacije Ignjatića u službi MUP-a Republike Srpske

Priča o ocu i kćerki, Slobodanu i Martini Ignjatić iz Srpca, pokazuje da se poštovanje, disciplina i osjećaj dužnosti mogu naslijediti, ali i zajednički njegovati kroz poziv koji traži mnogo odricanja i hrabrosti.

Slobodan i Martina su otac i kćerka koji dijele istu profesiju i isti poziv. Slobodan je u policijskoj službi proveo više od tri decenije, a ovih dana odlazi u penziju. Njegovim stopama krenula je i kćerka Martina, koja već četiri godine radi u Policijskoj upravi Gradiška. Time je nastavila porodičnu tradiciju služenja zakonu i zajednici.

Iako su odrasli u različitim vremenima, povezuje ih ista vrijednost - poštovanje zakona i odgovornost prema poslu. Danas, kada otac završava svoju karijeru, a kćerka je tek započinje, njih dvoje dijele međusobno povjerenje i iskustvo.

Dvije generacije policajaca - povezane istim pozivom i istom misijom. Slobodan i Martina su primjer kako se profesionalnost, čast i poštovanje prenose s koljena na koljeno, piše RTRS.