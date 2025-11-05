Logo

U subotu proslavljamo Mitrovdan: Ovi običaji se vezuju za porodicu, važno je da ih znamo

Izvor:

Ona

05.11.2025

15:33

Komentari:

0
У суботу прослављамо Митровдан: Ови обичаји се везују за породицу, важно је да их знамо

Mitrovdan se u pravoslavnom kalendaru obilježava 8. novembra i posvećen je Svetom Dimitriju Solunskom, hrišćanskom mučeniku iz 4. vijeka i zaštitniku Soluna. Na ikonama se prikazuje kao mladi vojnik sa kopljem ili mačem. U crkvenoj tradiciji, on se poštuje zbog istrajnosti u vjeri. Praznik sam po sebi nema propisane radnje vezane za porodicu ili brak. To je važno naglasiti kao početnu tačku: crkveno i narodno ne moraju biti isto.

U narodnoj tradiciji Srbije, Mitrovdan nosi dodatno značenje koje nije vezano za liturgiju, nego za način života u seoskim zajednicama. Smatralo se da je Mitrovdan granični dan: završava se ljetna polovina godine, počinje zimska.

Полиција потрага

Hronika

Saobraćajna nezgoda kod Čelinca

Ljetne doba vezuje se za Đurđevdan, zimsko za Mitrovdan. Postoji i stara izreka koja to sažima: Od Đurđevdana do Mitrovdana ljetne, od Mitrovdana do Đurđevdana zimsko.

U praksi, to je značilo da se završavaju poljski radovi. Život se iz bašte, dvorišta i polja seli u kuću. Porodica provodi više vremena zajedno u zatvorenom prostoru. Manje se izlazi. Ima manje fizičkih distrakcija. Sve što postoji u odnosima postaje vidljivije, jednostavno zato što je bliže, prisutnije i nema gdje da se "razliva".

Zbog ovoga se u nekim krajevima Srbije razvilo narodno vjerovanje da stanje u kući oko Mitrovdana utiče na to kako će proteći zima. U zapisima Vuka Karadžića i kasnijim etnografskim bilješkama stoji izreka: Kako ti je na Mitrovdan u kući, tako će ti biti cijele zime.

Љубиша Ћосић

Republika Srpska

Ćosić: Sarajevo opet pokazalo netrpeljivost prema drugačijem

Ovo nije bilo proročanstvo, nije magija, nije ideja da se "otkriva istina". To je bilo čisto posmatranje života. Ako postoji napetost, ona se tokom zime pojača jer nema prostora da se izbjegne. Ako postoji mir, taj mir ostaje jer je porodica već u ravnoteži.

Važno je naglasiti i sljedeće: ovo nije crkveno učenje, niti je prisutno u svim krajevima Srbije. Najčešće je bilježeno u istočnim i južnim oblastima, gdje je struktura domaćinstva i ritam rada bili jaki i jasni. Takođe, vjerovanje ne podrazumijeva "sudbinu" niti "kaznu".

ilu-lisice-zatvor-28082025

Region

Nikšićanin uhapšen zbog seksualnog uznemiravanja djevojčice

Ne postoji nikakav religijski osnov za ideju da se na Mitrovdan "otkriva istina" ili "presijeca odnos". To su kasnija internet nadograđivanja, a ne dio izvorne prakse.

Podijeli:

Tagovi:

Mitrovdan

vjerovanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошарац: Уставни суд у функцији "Шмитове политике"

Republika Srpska

Košarac: Ustavni sud u funkciji "Šmitove politike"

1 h

0
Мирослав Вујичић

Republika Srpska

Vujičić: Sarajevo politizuje čak i sport, izraelski timovi dobrodošli u Srpsku

1 h

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Hronika

Preokret u istrazi ubistva u Doboju: Otac umro od infarkta nakon sukoba sa sinom

1 h

0
Ове уређаје никада не треба укључивати у продужни кабл

Savjeti

Ove uređaje nikada ne treba uključivati u produžni kabl

1 h

0

Više iz rubrike

Дом пензионера у Тузли међу најскупљим у БиХ

Društvo

Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH

2 h

0
Vakcina

Društvo

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

3 h

0
Огласили се из УКЦ Тузла о трагедији у Дому пензионера

Društvo

Oglasili se iz UKC Tuzla o tragediji u Domu penzionera

6 h

0
Туга до неба! Преминуо Петар Шарић

Društvo

Tuga do neba! Preminuo Petar Šarić

8 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

07

Cvijanović: Ukinuti strani intervencionizam i omogućiti djelovanje na demokratskim principima

16

05

Sutra dan žalosti u Tuzli

16

04

Oglasili se iz FZO Srpske o prenatalnim testovima

15

57

Vlada Republike Srpske sutra o Nacrtu zakona o turizmu

15

52

Nova presuda Kecmanovićima: Evo koliko novca moraju da isplate

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner