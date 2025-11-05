Tuga do neba! Preminuo Petar Šarić

05.11.2025
08:09
Komentari:1
Tužna vijest stigla je iz Beča – preminuo je Petar Šarić, mladi Banjalučanin koji je svojom borbom za život ujedinio čitav region, javio je portal mojkontakt.com.
Iako je mjesecima vodio najvažniju bitku, uz ogromnu podršku brojnih ljudi, Petar je, nažalost, izgubio svoju životnu bitku.
Petar se borio s rijetkim i agresivnim sarkomom.
Nakon kratkog liječenja i operacija u Banjaluci, bilo je neophodno hitno nastaviti terapiju u Beču, gdje je bio primljen na liječenje.
