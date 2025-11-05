Logo

Najljepše vijesti: Evo koliko je beba rođeno u Srpskoj

Izvor:

SRNA

05.11.2025

07:49

Komentari:

0
Беба дијете
Foto: Ivone De Melo/Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 19 beba, od kojih devet djevojčica i 10 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - sedam, zatim u Zvorniku četiri, Bijeljini tri, te po jedna beba u Prijedoru, Doboju, Nevesinju, Gradišci, Istočnom Sarajevu.

беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 27 beba

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i četiri dječaka, u Zvorniku dvije djevojčice i dva dječaka, Bijeljini djevojčica i dva dječaka, Prijedoru i Gradišci po jedan dječak, Istočnom Sarajevu, Doboj i Nevesinju po jedna djevojčica.

U porodilištima u Foči i Trebinju nije bilo porođaja u protekla 24 časa.

