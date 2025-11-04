Logo

Aktivan novi radar - prepoznaje čak i ukradena auta

Izvor:

Agencije

04.11.2025

18:51

Komentari:

0
Активан нови радар - препознаје чак и украдена аута

Na magistralnom putu M-17, jednom od najprometnijih puteva u Bosni i Hercegovini, od danas je aktiviran novi stacionarni radar koji će mnogima "pomrsiti konce".

Na lokaciji kod motela Marić, između Zenice i Žepča, postavljen je savremeni sistem za nadzor brzine i bezbjednosni u saobraćaju koji osim klasičnog mjerenja brzine, posjeduje i LPR kameru – uređaj koji automatski prepoznaje i bilježi registarske oznake vozila, piše "072info".

struja - radovi - elektro

Banja Luka

Brojne ulice i naselja u Banjaluci ostaju bez struje

Ovaj radar nije običan uređaj – osim prekoračenja brzine, detektuje i neregistrovana vozila, kao i ona sa ukradenim registarskim tablicama ili vozila koja su evidentirana kao ukradena.

Kamere su direktno povezane sa centralnom bazom Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK, što omogućava da se u realnom vremenu prepoznaju i zaustave prekršioci.

Prema prvim informacijama, sistem je već u funkciji, a nadležni upozoravaju vozače da će svako prekoračenje brzine biti automatski evidentirano i sankcionisano.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: BiH nema nikakve šanse sa ovakvim krnjim Ustavnim sudom

Ovaj potez dio je šire akcije povećanja bezbjednosti na bh. putevima, posebno na dionici M-17, koja je poznata po velikom broju saobraćajnih nesreća. Prema ranijim podacima, upravo na tom potezu zabilježen je porast nesreća zbog nepropisne brzine i tehnički neispravnih vozila.

Novi radar ne prašta ni najmanje prekršaje, a zahvaljujući naprednoj tehnologiji, policija sada ima alat koji u sekundi može otkriti ne samo prebrze, već i neregistrovane i ukradene automobile.

Podijeli:

Tagovi:

Radar

kamera

saobraćaj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пуцар: Уставни суд БиХ и даље се бави политиком умјесто правом

Republika Srpska

Pucar: Ustavni sud BiH i dalje se bavi politikom umjesto pravom

18 h

0
Цвијановић: Био би прави земљотрес да је Уставни суд за промјену бранио Устав

Republika Srpska

Cvijanović: Bio bi pravi zemljotres da je Ustavni sud za promjenu branio Ustav

18 h

5
Огласио се Бубић: Ово је наредни корак Додикове одбране

BiH

Oglasio se Bubić: Ovo je naredni korak Dodikove odbrane

19 h

1
Ове три биљке су идеалне за купатило

Savjeti

Ove tri biljke su idealne za kupatilo

19 h

0

Više iz rubrike

Болница Фоча

Društvo

Studentkinja izliječena od tifusa puštena na kućno liječenje

21 h

0
Пас из Бањалуке пронађен у Приједору: Проналазач одбио награду, власник почастио дјецу

Društvo

Pas iz Banjaluke pronađen u Prijedoru: Pronalazač odbio nagradu, vlasnik počastio djecu

23 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Društvo

Maligne bolesti najčešći uzrok gubitka radne sposobnosti u Srpskoj

1 d

0
БиХ је од данас дио Google street view: Погледајте како све изгледа

Društvo

BiH je od danas dio Google street view: Pogledajte kako sve izgleda

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner