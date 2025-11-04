Aktivan novi radar - prepoznaje čak i ukradena auta

Na magistralnom putu M-17, jednom od najprometnijih puteva u Bosni i Hercegovini, od danas je aktiviran novi stacionarni radar koji će mnogima "pomrsiti konce".

Na lokaciji kod motela Marić, između Zenice i Žepča, postavljen je savremeni sistem za nadzor brzine i bezbjednosni u saobraćaju koji osim klasičnog mjerenja brzine, posjeduje i LPR kameru – uređaj koji automatski prepoznaje i bilježi registarske oznake vozila, piše "072info".

Banja Luka Brojne ulice i naselja u Banjaluci ostaju bez struje

Ovaj radar nije običan uređaj – osim prekoračenja brzine, detektuje i neregistrovana vozila, kao i ona sa ukradenim registarskim tablicama ili vozila koja su evidentirana kao ukradena.

Kamere su direktno povezane sa centralnom bazom Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK, što omogućava da se u realnom vremenu prepoznaju i zaustave prekršioci.

Prema prvim informacijama, sistem je već u funkciji, a nadležni upozoravaju vozače da će svako prekoračenje brzine biti automatski evidentirano i sankcionisano.

Republika Srpska Dodik: BiH nema nikakve šanse sa ovakvim krnjim Ustavnim sudom

Ovaj potez dio je šire akcije povećanja bezbjednosti na bh. putevima, posebno na dionici M-17, koja je poznata po velikom broju saobraćajnih nesreća. Prema ranijim podacima, upravo na tom potezu zabilježen je porast nesreća zbog nepropisne brzine i tehnički neispravnih vozila.

Novi radar ne prašta ni najmanje prekršaje, a zahvaljujući naprednoj tehnologiji, policija sada ima alat koji u sekundi može otkriti ne samo prebrze, već i neregistrovane i ukradene automobile.