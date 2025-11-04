Logo

Ove tri biljke su idealne za kupatilo

Ове три биљке су идеалне за купатило
Foto: Pixabay

Pronalaženje prave biljke za svaku sobu u kući nije jednostavan zadatak. Bez obzira koliko su lijepe, ne možemo da biramo biljke samo na osnovu estetske vrijednosti, takođe treba da uzmete u obzir različite uslove koji će omogućiti vašoj biljci da napreduje.

Nivoi vlažnosti, kao što su svjetlosni uslovi i potrebe za zalivanjem, su visoko na toj listi. Upravo to otežava pronalaženje savršene biljke za vaše kupatilo, koje može imati prekomjernu vlagu.

Koje biljke su idealne za kupatilo?

Bostonska paprat

Postavljanje bostonske paprati može značajno da smanji nivo vlage, stvarajući ugodnije okruženje. Obezbijedite što je moguće više vlažnosti i pažljivo pratite tlo kako biste osigurali da biljke ostanu konstantno vlažne.

Engleski bršljan

Engleski bršljan je jednostavan za njegu i sposoban da uspijeva u toplim, vlažnim okruženjima. Ova biljka je poznata po svojoj lozici i elegantnom lišću. Aktivno upija vlagu, pomaže u borbi protiv vlage i zauzvrat smanjuje rizik od rasta buđi.

Spatifilum

Ova biljka ima bujno zeleno lišće i upadljive bijele cvjetove, koji ostavljaju utisak u svakoj prostoriji. Pored toga ima veliku funkciju kada je u pitanju poboljšanje kvaliteta vazduha.

