Uz pomoć ovih trikova momentalno vratite sjaj nakitu koji je potamnio

Čišćenje srebrnog nakita ne mora da bude komplikovano. Umjesto da trošite novac na skupe preparate, dovoljno je da zavirite u sopstvenu kuhinju. Tamo se kriju tri jednostavna predmeta koja mogu da vrate sjaj vašim omiljenim komadima u samo nekoliko minuta.

Zašto srebro tamni? Srebro reaguje sa sumporom iz vazduha i kože, pa vremenom poprima tamnu patinu. To ne znači da je nakit oštećen – naprotiv, dovoljno je malo pažnje da ponovo zablista.

1. Soda bikarbona – instant blistavost

Soda bikarbona je pravi klasik. Pomiješajte je sa malo vode dok ne dobijete pastu. Nanesite je na meku krpicu i lagano istrljajte nakit. Rezultat je vidljiv odmah – srebro postaje svjetlije i sjajnije.

2. Limunov sok – prirodni sjaj

Kiselina iz limuna rastvara naslage i vraća srebru živost. Potopite nakit u mješavinu limunovog soka i malo soli na nekoliko minuta, zatim isperite i obrišite. Vizuelni efekat je kao da ste ga tek kupili.

3. Aluminijumska folija i so – trik koji fascinira

U posudu stavite aluminijumsku foliju, dodajte kašiku soli i prelijte vrelom vodom. Ubacite nakit i posmatrajte kako tamne mrlje nestaju. Hemijska reakcija prenosi oksidaciju sa srebra na foliju – a vaš nakit ponovo sija.

Kako održavati sjaj što duže?

-Čuvajte srebro u zatvorenim kutijicama ili platnenim vrećicama.

-Izbjegavajte kontakt sa parfemima i kremama.

-Povremeno ga prebrišite suvom, mekom krpom.

Srebrni nakit čišćenje ne mora da bude ni skupo ni komplikovano. Uz sodu bikarbonu, limun i aluminijumsku foliju, Vi možete da vratite sjaj svojim omiljenim komadima za manje od 10 minuta. Probajte već danas i uvjerite se koliko je efekat brz i zadovoljavajući.