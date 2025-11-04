Logo

Sirup od lovora i meda, pročišćava pluća, smiruje grlo

04.11.2025

08:17

Сируп од ловора и меда, прочишћава плућа, смирује грло
Foto: pexels/ROMAN ODINTSOV

Sirup od lovora i meda umiruje grlo, smanjuje upalu i pomaže da spavate mirno bez hemije.

Ako kašalj ne prestaje, isprobaj ovaj jednostavan, prirodan i blagotvoran recept.

Recept:

5 listova lovora

250 ml vode

3 kašike meda

(po želji) limunov sok za jači efekat

Prokuvaj lovor u vodi 10 minuta, procedi, dodaj med dok je tečnost još topla i sipaj u staklenu teglu. Svako veče prije spavanja uzmi po kašičicu. Već trećeg dana kašalj se smanjuje, a disanje postaje mirno.

Напитак чај шоља

Zdravlje

Stručnjaci kažu da ovaj napitak usporava starenje

Zašto odabrati ovaj sirup?

Brz efekat (već za 2–3 dana)

Prirodan, bez konzervansa i boja

Lako se pravi, svi sastojci su kod kuće

Djeluje i kod djece (uz konsultaciju sa pedijatrom)

Možeš ga koristiti preventivno ako osjetiš prve simptome

Sirup je jednostavan, efikasan i prirodan način da se oslobodiš kašlja bez hemijskih preparata. Dodaj ga u čaj od kamilice za dodatni efekat i umirujući ukus.

(informer)

