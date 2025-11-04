Sirup od lovora i meda, pročišćava pluća, smiruje grlo

Izvor:
Informer
04.11.2025
08:17
Komentari:0
Sirup od lovora i meda umiruje grlo, smanjuje upalu i pomaže da spavate mirno bez hemije.
Ako kašalj ne prestaje, isprobaj ovaj jednostavan, prirodan i blagotvoran recept.
Recept:
5 listova lovora
250 ml vode
3 kašike meda
(po želji) limunov sok za jači efekat
Prokuvaj lovor u vodi 10 minuta, procedi, dodaj med dok je tečnost još topla i sipaj u staklenu teglu. Svako veče prije spavanja uzmi po kašičicu. Već trećeg dana kašalj se smanjuje, a disanje postaje mirno.
Zdravlje
Stručnjaci kažu da ovaj napitak usporava starenje
Zašto odabrati ovaj sirup?
Brz efekat (već za 2–3 dana)
Prirodan, bez konzervansa i boja
Lako se pravi, svi sastojci su kod kuće
Djeluje i kod djece (uz konsultaciju sa pedijatrom)
Možeš ga koristiti preventivno ako osjetiš prve simptome
Sirup je jednostavan, efikasan i prirodan način da se oslobodiš kašlja bez hemijskih preparata. Dodaj ga u čaj od kamilice za dodatni efekat i umirujući ukus.
(informer)
