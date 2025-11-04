Tramp udario po demokratama: "Ludaci koji su izgubili kompas"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je sinoć da je Demokratska stanka kriva za obustavu rada vlade SAD-a i dodao da su republikanci ti koji skoro jednoglasno glasaju za kraj obustave rada dok demokrate to odbijaju, nazivajući ih "ludacima koji su izgubili kompas".

"Demokrate moraju da dozvole da se zemlja pokrene, a ja ću sjesti s njima i sredićemo to. Znate šta je potrebno da urade? Sve što treba da urade je da podignu pet ruku. Ne trebaju nam svi", rekao je Tramp u intervjuu za CBS.

Prethodna obustava rada vlade bila je 2018-2019. godine za vrijeme Trampovog prvog mandata i trajala je 35 dana, a završena je kompromisom između Trampa i demokrata nakon razgovora u Bijeloj kući.

Upitan da li će ponovo uraditi isto, Tramp je odgovorio negativno.

"Neću to učiniti tako što će me demokrate iznuđivati. Nešto nije uredu s ovim ljudima", naveo je Tramp i dodao da vjeruje da će na kraju demokrate odustati i glasati za okončanje obustave rada.

Govoreći o zakonu o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti, poznatijem kao "Obamaker", Tramp je rekao da je zdravstvena zaštita "loša i preskupa" i da bi problem mogao biti riješen u saradnji s demokratama, ali da oni ne popuštaju.

Obustava rada vlade SAD počela je prije mjesec dana, a prema navodima CBS-a, kroz nekoliko dana bi mogla da premaši rekod od 35 dana.

Demokrate u američkom Senatu blokiraju napore da se ponovo pokrene rad vlade dok republikanci ne pristanu da produže državne subvencije za više od 20 miliona Amerikanaca koji koriste "Obamaker" za svoje zdravstveno osiguranje.