Pola vijeka fudbalske tradicije: Borik slavi jubilej i otvara 50. turnir u malom fudbalu

Banja Luka će krajem novembra ponovo disati za fudbal. U Sportskoj dvorani ''Borik“ danas je održana konferencija za novinare povodom najave jubileja – 50. izdanja tradicionalnog ''Borik MaxBet“ turnira u malom fudbalu, najstarije i najmasovnije manifestacije ove vrste u Republici Srpskoj.

Jubilarni turnir počeće 26. novembra, dok će se veliko finale odigrati 24. decembra na parketu dvorane ''Borik“.

Simbol sportskog duha Banje Luke

Tokom decenija, Borikov turnir postao je mnogo više od sportskog događaja – pretvorio se u simbol zime, emocije i sportskog duha Banje Luke, mjesto gdje se susreću generacije sportista, rekreativaca i navijača. Ovogodišnje izdanje, posvećeno velikom jubileju, donosi poseban program obilježavanja 50 godina turnira i bogat nagradni fond.

Direktor JU Sportski centar „Borik“ Nenad Talić istakao je da jubilej predstavlja ponos ne samo za ustanovu, već i za grad. „Pedeset godina Borikovog turnira pokazuje koliko duboko je sport utkan u identitet Banje Luke. Ovaj turnir nije samo tradicija, on je simbol zime, energije i malog fudbala koji se svake godine rađa na parketu Borika. Jubilej želimo obilježiti na način koji će pokazati zašto je ovaj turnir opstao pola vijeka – kroz vrhunsku organizaciju, fer igru i atmosferu zbog koje se svi ponovo vraćaju u Borik“, rekao je Talić.

Prijave otvorene od 4. novembra

Prijave za učešće na jubilarnom turniru biće otvorene od 4. do 23. novembra, svakim danom u dvorani ''Borik“ od 8 do 20 časova, kao i putem zvaničnog sajta www.turnir.scborik.com

Ekipe se mogu prijaviti u kategorijama seniori, veterani 38+, veterani 50+ i seniorke, dok će se takmičenja u mlađim uzrastima – U16, U14, U14 djevojčice, U12 i U10 – igrati po kup sistemu.

Rukovodilac turnira Jovica Keserović naglasio je da će i ovogodišnje takmičenje biti organizovano po principima koji su godinama činili turnir prepoznatljivim.

''Ovogodišnje jubilarno izdanje biće organizovano u devet kategorija, sa sistemom koji kombinuje grupnu fazu i kup–eliminacije. Turnir će se održavati u dvoranama ‘Borik’ i ‘Centar’. Pravila su jasna i prilagođena fer igri, a sve ekipe prijavljene do 23. novembra imaće garantovano učešće u žrijebu. Kao i svake godine, očekujemo vrhunski mali fudbal, odličnu atmosferu i pune tribine“, izjavio je Keserović.

Ukupni nagradni fond preko 50.000 KM

Organizatori su i ove godine pripremili atraktivan nagradni fond od preko 34.000 KM za finaliste turnira i preko 16.000 KM za posjetioce ovogodišnjeg takmičenja .

Najviše pažnje privlači seniorska kategorija u kojoj pobjednika očekuje 25.000 KM, drugoplasirani tim 3.000 KM, dok polufinalisti dobijaju po 500 KM.

Za veterane 38+ predviđene su nagrade od 2.500 i 500 KM za poraženu ekipu, za veterane 50+ 1.000 i 500 KM, dok seniorke za prva tri mjesta dijele 1.000, 500 i 250 KM.

Kompanija MaxBet i ove godine je generalni sponsor Borikovog turnira.

“Turnir u Boriku je postao brend sam po sebi, a mi se više ne osjećamo kao sponzor, već kao dio tima. Naš cilj je da nastavimo da podržavamo sport, njegovu kulturu i ljude koji ga stvaraju. Turnir ‘Borik’ pokazuje šta se može postići predanošću, tradicijom i sportskim duhom. Radujemo se novom izdanju i sjajnoj atmosferi koja nas očekuje“ , istakla je Bojana Ožegović, brend menadžer kompanije ''MaxBet“

Zlatni sponsor, Banjalučka pivara i ove godine je podržala Borikov turnir.

''Čestitamo Sportskom centru ‘Borik’ veliki jubilej – 50 godina turnira u malom fudbalu. Banjalučka pivara je godinama prijatelj ovog događaja i sa ponosom podržava manifestaciju koja njeguje sport, tradiciju i istinski duh Banje Luke“, istakla je Milka Stanivuković, PR menadžer Banjalučke pivare.

Jubilarno izdanje ''Borikovog turnira“ biće više od sportskog takmičenja, to je najstariji događaj sportskog nasljeđa Banje Luke, koje već pet decenija traje na parketima Borika.