Na Gradskom stadionu otvorena knjiga žalosti povodom smrti Mladena Žižovića

Platonova 6 je zavijena u crno nakon iznenadne smrti Mladena Žižovića, nekadašnjeg trenera i fudbalera banjalučkog Borca.

Mladen Žižović preminuo je sinoć tokom utakmice u Lučanima, a fudbalski region potresla je vijest o njegovoj smrti.

U Trofejnoj sali Gradskog stadiona u Banjaluci danas će, od 12.00 časova, biti otvorena knjiga žalosti, a iz banjalučkog kluba pozivaju svoje pristalice da dođu i da upute posljednji pozdrav Mladen Žižoviću.