Na Gradskom stadionu otvorena knjiga žalosti povodom smrti Mladena Žižovića

Izvor:
ATV
04.11.2025
09:36
Komentari:0
Platonova 6 je zavijena u crno nakon iznenadne smrti Mladena Žižovića, nekadašnjeg trenera i fudbalera banjalučkog Borca.
Mladen Žižović preminuo je sinoć tokom utakmice u Lučanima, a fudbalski region potresla je vijest o njegovoj smrti.
U Trofejnoj sali Gradskog stadiona u Banjaluci danas će, od 12.00 časova, biti otvorena knjiga žalosti, a iz banjalučkog kluba pozivaju svoje pristalice da dođu i da upute posljednji pozdrav Mladen Žižoviću.
Najnovije
Najčitanije
13
16
13
12
13
10
13
07
13
05
Trenutno na programu