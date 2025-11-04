Logo

Na Gradskom stadionu otvorena knjiga žalosti povodom smrti Mladena Žižovića

04.11.2025

09:36

Foto: Printscreen/X/Mozzart Bet Super liga Srbije

Platonova 6 je zavijena u crno nakon iznenadne smrti Mladena Žižovića, nekadašnjeg trenera i fudbalera banjalučkog Borca.

Mladen Žižović preminuo je sinoć tokom utakmice u Lučanima, a fudbalski region potresla je vijest o njegovoj smrti.

U Trofejnoj sali Gradskog stadiona u Banjaluci danas će, od 12.00 časova, biti otvorena knjiga žalosti, a iz banjalučkog kluba pozivaju svoje pristalice da dođu i da upute posljednji pozdrav Mladen Žižoviću.

