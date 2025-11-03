Puzigaća u suzama: Najbliži saradnik Žižovića slomljen od bola

Mladen Žižović, trener Radničkog iz Kragujevca, preminuo je u ponedjeljak naveče u Lužanima, tokom meča s ekipom Mladosti u okviru 14. kola Super lige Srbije.

Žižović se iznenada srušio u 22. minutu utakmice te mu je kraj klupe Radničkog ukazivana pomoć. Prevezen je u bolnicu, ali spasa nije bilo.

Sudija je prekinuo susret u 41. minutu i tada je svima bilo jasno šta se desilo.

Igrači i stručni štabovi su se uhvatili za glave, popadali na travu, zaplakali.

Najteže je bilo Žižovićevom prijatelju i najbližem saradniku, Bojanu Puzigaći, koji je zajedno s njim došao u Kragujevac nakon angažmana u banjalučkom Borcu.

Puzigaću su pokušavali utješiti, ali bezuspješno; kleknuo je, nije mogao sakriti suze, djelovao je izvan sebe…

Mladen Žižović je u igračkoj karijeri nastupao za brojne klubove iz Srbije i BiH, upisao je i dva nastupa za reprezentaciju BiH, a prestao je igrati 2016, kada je imao 31 godinu.

Kao igrač bio je istinski borac, kapiten Radnika, osvajač Kupa sa Bijeljincima, sa Zrinjskim šampion BiH, a dosta dobrih stvari radio je kao trener vodeći Zrinjski, Radnik, Slobodu, Borac…

Nažalost, desilo se najgore. Iznenada, napustio nas je čovjek koji je obilježio jednu eru Premijer lige BiH i to sa samo 44 godine.