Klub ofarbao grb u crno nakon što je preminuo Mladen Žižović

Mladen Žižović, proslavljeni fudbaler i trener, preminuo je u ponedjeljak naveče u 45. godini, nakon što mu je pozlilo u Lučanima, tokom utakmice Mladosti i njegovog Radničkog iz Kragujevca.

Igrao se 22. minut kada se Žižović iznenada srušio. Ukazivala mu se pomoć, prevezen je i u bolnicu, ali je, nažalost, trener iz Rogatice preminuo.

Utakmica je odmah prekinuta nakon što je stigla tužna vijest.

Mladen Žižović je ostavi trag vodeći nekoliko klubova u BiH, a nedavno je stigao u Kragujevac da naslijedi Feđu Dudića.

Kragujevčani su odmah promijenili profilnu na društvenim mrežama, pa su grb “ofarbali” u crno. Potom je objavljena i oproštajna poruka.

"S najdubljim žaljenjem obavještavamo javnost, navijače i sportske prijatelje da je naš šef stručnog štaba Mladen Žižović preminuo tokom večerašnje utakmice Mladosti i Radničkog 1923. u Lučanima. Naš klub je izgubio ne samo velikog stručnjaka, već prije svega dobrog čovjeka, prijatelja i sportistu, koji je svojim znanjem, energijom i plemenitošću ostavio dubok trag u srcima svih koji su ga poznavali", objavili su iz kluba i zaključili:

"Fudbalski klub Radnički 1923 upućuje najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i svima koji su s njim dijelili ljubav prema fudbalu. Počivaj u miru, Mladene".

U Republici Srpskoj, ali i širom regiona opraštaju se od velikog čovjeka i trenera, koji će ostati upamćen kao vrhunski fudbaler koji je osvajao prvenstvo BiH, te Kup sa Radnikom iz Bijeljine. Takođe, sa Borcem je igrao osminu finala Lige konferencija i tako ispisao istoriju.