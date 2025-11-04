Logo

Spaleti: Vlahović želi da ostane

04.11.2025

11:16

Спалети: Влаховић жели да остане
Foto: Tanjug

Hoće li se konačno pomiriti Dušan Vlahović i Juventus? Spekuliše se već godinu dana o tome da će srpski napadač promeniti sredinu, ali prema riječima novog trenera Lučana Spaletija - Vlahović želi da ostane.

"Pričali smo i to u više navrata. Dušan zna okruženje, zna koliko je važno igrati za Juventus. Svestan je da ima ugovor do narednog ljeta, ali on želi da ostane i poslije toga".

Pa je dodao.

"Srećan je ovd‌je", rekao je Spaleti, a prenosi "Gazzetta".

Čini se da su se u startu poklopili iskusni Italijan i prva zvezda Torina. Ili je to samo još jedna psihološka igrica kako bi se pritisak prebacio na Vlahovića.

Kada je riječ o Srbinu, piše "Gazzetta" da je u razgovorima sa Totenhemom, Čelsijem i Bajernom, te da i dalje ne postoji mogućnost prema kojoj bi Vlahović ostao u Torinu, bez smanjene plate.

