Logo

Zemlja podrhtava bez prestanka: Kamčatku za 24 sata potreslo više od 50 zemljotresa

04.11.2025

07:54

Komentari:

0
Земља подрхтава без престанка: Камчатку за 24 сата потресло више од 50 земљотреса
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Tokom protekla 24 sata u priobalnom području Kamčatke registrovano je 57 naknadnih potresa jačine do 6,2 stepeni Rihtera, od kojih se pet osjetilo u naseljenim mjestima, saopštilo je regionalno odjeljenje Ministarstva za vanredne situacije Rusije (MČS).

Na poluostrvu se, prema navodima RIA Novosti, nastavlja praćenje pojačane vulkanske aktivnosti, koja je, prema podacima naučnika, porasla nakon snažnog zemljotresa 30. jula.

Aktivni su vulkani Ključevski, Bezimjani, Šiveluč, Karimski, Kambalni i Krašeninikov, a lokalne vlasti su apelovale na stanovnike i posjetioce da se ne približavaju vulkanima.

Kamčatku je 30. jula pogodio najjači zemljotres od 1952. godine, snage 8,8 stepeni Rihtera. Od tada se svakodnevno bilježe naknadni potresi, od kojih se većina ne osjeća u naseljenim područjima.

Seizmolozi ocjenjuju da je trenutna seizmička aktivnost izuzetno visoka, a u regionu je uvedeno vanredno stanje zbog prirodne katastrofe.

Podijeli:

Tag:

Zemljotres

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

На Куби евакуисано 120.000 људи након урагана Мелиса

Svijet

Na Kubi evakuisano 120.000 ljudi nakon uragana Melisa

1 d

0
Полиција убила младића који је хтио ножем да закоље брата (7)

Svijet

Policija ubila mladića koji je htio nožem da zakolje brata (7)

1 d

0
Украјина добила моћно оружје

Svijet

Ukrajina dobila moćno oružje

1 d

0
Преминуо радник који је био заробљен под рушевинама торња у Риму

Svijet

Preminuo radnik koji je bio zarobljen pod ruševinama tornja u Rimu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Još jedna žrtva požara u Tuzli

13

43

Bitno: OC 'Jahorina'

13

38

'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

13

37

Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner