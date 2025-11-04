Zemlja podrhtava bez prestanka: Kamčatku za 24 sata potreslo više od 50 zemljotresa

Tokom protekla 24 sata u priobalnom području Kamčatke registrovano je 57 naknadnih potresa jačine do 6,2 stepeni Rihtera, od kojih se pet osjetilo u naseljenim mjestima, saopštilo je regionalno odjeljenje Ministarstva za vanredne situacije Rusije (MČS).

Na poluostrvu se, prema navodima RIA Novosti, nastavlja praćenje pojačane vulkanske aktivnosti, koja je, prema podacima naučnika, porasla nakon snažnog zemljotresa 30. jula.

Aktivni su vulkani Ključevski, Bezimjani, Šiveluč, Karimski, Kambalni i Krašeninikov, a lokalne vlasti su apelovale na stanovnike i posjetioce da se ne približavaju vulkanima.

Kamčatku je 30. jula pogodio najjači zemljotres od 1952. godine, snage 8,8 stepeni Rihtera. Od tada se svakodnevno bilježe naknadni potresi, od kojih se većina ne osjeća u naseljenim područjima.

Seizmolozi ocjenjuju da je trenutna seizmička aktivnost izuzetno visoka, a u regionu je uvedeno vanredno stanje zbog prirodne katastrofe.