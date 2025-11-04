Ukrajina dobila moćno oružje

Ukrajina je dobila još moćnih američkih sistema protivvazdušne odbrane "Patriot" kako bi se suprotstavila ruskim napadima, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski.

Ukraine gets more Patriot air defense systems to counter deadly Russian attacks https://t.co/YBfk1KjGpR pic.twitter.com/yBh2vbTP7s — Orlando Sentinel (@orlandosentinel) November 3, 2025

Napredni sistemi "Patriot" predstavljaju najefikasnije oružje protiv ruskih projektila. Zelenski već dugo apeluje na zapadne partnere da obezbijede još ovih sistema, ali su ograničene proizvodne mogućnosti i potreba za održavanjem zaliha usporile njihovu isporuku.

"Još više sistema ‘Patriot’ sada je u Ukrajini i stavljaju se u funkciju“, rekao je Zelenski na društvenim mrežama i dodao:

"Naravno, potrebno je još sistema kako bi se zaštitili ključni infrastrukturni objekti i naši gradovi širom teritorije države".

Svijet Orban: Finansiranje Ukrajine nije posao Mađarske

On je zahvalio Njemačkoj i njenom kancelaru Fridrihu Mercu na isporučenim sistemima "Patriot". Njemačka je prije tri mjeseca saopštila da će Ukrajini isporučiti još dva sistema "Patriot". Na taj potez se odlučila nakon što je dobila garancije da će SAD prioritetno isporučiti nove sisteme Njemačkoj kako bi popunila sopstvene zalihe. Sistemi "Patriot" se proizvode isključivo u Sjedinjenim Državama.

Njemačka je Ukrajini ustupila više sistema "Patriot" iz sopstvenih oružanih snaga nego bilo koja druga zemlja, saopštilo je u ponedjeljak njemačko Ministarstvo odbrane. Njemačka je, takođe, isporučila i druge protivvazdušne sisteme različitih dometa, poput IRIS-T i Skynex.

Svijet Oglasio se Tramp: Da li SAD šalje "tomahavk" Ukrajini?

NATO koordinira redovne isporuke velikih paketa oružja Ukrajini. Evropski saveznici i Kanada kupuju većinu te opreme od Sjedinjenih Država, koje posjeduju veće zalihe spremne vojne opreme, kao i efikasnije oružje. Trampova administracija, za razliku od prethodne Bajdenove, Ukrajini ne isporučuje nikakvo oružje.

Rusija je lansirala 12 raketa različitih tipova i 138 dronova i mamce na Ukrajinu tokom noći sa nedjelje na ponedjeljak, saopštile su ukrajinske vazduhoplovne snage. U pojedinim noćima ispaljeno je više stotina dronova i raketa na Ukrajinu.

Svijet Si-En-En: Pentagon odobrio slanje "tomahavka" Ukrajini, odluka ipak čeka Trampa

Ruske rakete su izazvale požar u preduzeću u centralnom Dnjeprovskom regionu, ranivši jednog čovjeka, rekao je regionalni šef Vladislav Hajvanenko.

Ruski dronovi su takođe pogodili energetsku infrastrukturu u južnoj Nikolajevskoj oblasti. Istovremeno, Ukrajina pokušava da ograniči rusku naftnu industriju, glavni oslonac svoje ekonomije.

Ukrajinske snage su preko noći napale rusku rafineriju nafte u Saratovu i izazvale požar, prema saopštenju ukrajinskog generalštaba. To je bio četvrti napad Ukrajine na postrojenje u Saratovu za skoro sedam nedjelja.

Rafinerija, koja se nalazi oko 500 kilometara od ukrajinske granice, može da preradi nekoliko miliona metričkih tona nafte godišnje.

Zelenski je prošle nedjelje tvrdio da su udari dugog dometa na ruske rafinerije smanjili kapacitet Moskve za preradu nafte za 20 odsto.

(Telegraf)